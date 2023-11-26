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藍禁小雞找柯站台／侯：沒模糊空間 柯：持續跑透透

聯合報／ 本報記者／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜（中）、副總統參選人趙少康（右）昨晚共同出席中華民國雲林同鄉會第12屆第1次會員大會，為兩人登記參選後首度合體參加活動，兩人熱情接受民眾合影。記者曾原信／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（中）、副總統參選人趙少康（右）昨晚共同出席中華民國雲林同鄉會第12屆第1次會員大會，為兩人登記參選後首度合體參加活動，兩人熱情接受民眾合影。記者曾原信／攝影

藍白分道揚鑣，國民黨封殺民眾黨總統參選人柯文哲為國民黨立委參選人站台，黨主席朱立倫昨重申，他黨總統、副總統參選人不可以來站台，但在地方，立委、民代與縣市長之間可以互相合作。國民黨總統參選人侯友宜昨說，團隊作戰紀律很重要，國民黨已清楚下軍令狀，沒有模糊的空間。

國民黨秘書長黃健庭昨補充說明，國民黨的台，不能讓非國民黨籍的正副總統參選人及不分區立委來站，因為總統跟不分區立委有競爭關係。至於政黨票就各自努力。

針對國民黨表態禁止柯文哲替藍營小雞站台，民眾黨發言人吳怡萱表示，民眾黨予以尊重，那就大家各自努力。柯陣營預告，柯文哲將在十二月啟動大型造勢活動，行程滿檔，沒有外傳走不出去的問題，柯文哲接下來會持續全台跑透透。吳怡萱說，柯文哲接下來除了持續到全台各地舉辦廟口開講，整體目標還是凸顯民進黨執政不力，會針對現在台灣五缺、民生、能源政策缺乏長遠規畫，特別預算常態化，重整財政紀律等問題提出解方，強化政策論述，將政策帶進基層，讓第一線民眾了解。

國民黨祭出黨紀，不准黨籍區域立委參選人邀柯文哲站台，台中市長盧秀燕說，地方輔選，若有國民黨提名參選人會唯一支持，如果沒有，像是民眾黨立委參選人蔡壁如選區因無國民黨參選人，則會擇優協助，結合非綠的好朋友。最主要是不要讓民進黨在立法院一黨獨大、為所欲為，不是人民之福。

蔡壁如則說，在台中的區域立委藍白合是沒有問題的，總統雖不能合作，但在立委以及議題上都是可以合作。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 侯友宜

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