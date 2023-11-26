聽新聞
test
0:00 / 0:00
綠看柯「輔選有地方去嗎？」 柯變軟 侯轉硬 藍白攻守易勢
對於在野黨紛擾，民進黨總統參選人賴清德昨天出席造勢活動時表示，最近藍白合這場戲已經完結篇，這完結篇實在是進入高潮、演了整天，只是要喬在哪裡開會就五個多小時，誰可以參加也討論半個小時，讓民眾看得很清楚，不論是藍是白，都不是台灣社會主流民意。
賴清德批評，「藍白合」不是為了國家、人民，而是為了政黨利益、分配權力，台灣面對海內外很多挑戰，要靠穩定團隊才能繼續進步，像這樣的結合，民眾能夠放心把國家交給他們治理嗎？
民進黨立委林俊憲表示，「藍白拖」爛戲，終於隨著成為永恆經典的「君悅大亂鬥」告一個段落。不過雙方似乎立場反轉，不可一世的柯文哲主動釋出善意，要幫藍營小雞站台；一向軟弱的侯友宜反倒硬起來，換他拒絕了柯，這和選舉階段有關，在野黨的大選戰場已經出現轉換，雙方攻守易勢了。
林俊憲分析，藍白合前期影響的是空軍弱勢的國民黨，但國民黨撐過來了，立委至少有提好提滿，最慘的是柯文哲，真以為自己能吃下國民黨，區域立委幾乎沒有提，現在問題來了，當「賴蕭配」和「侯康配」忙著全國各地跑輔選時，柯文哲要去哪？柯有地方去嗎？
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 整理包／2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／登記起跑!看2024立委大選 看各選區參選名單New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言