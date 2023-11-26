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綠看柯「輔選有地方去嗎？」 柯變軟 侯轉硬 藍白攻守易勢

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲。 圖／聯合報系資料照片
民眾黨總統參選人柯文哲。 圖／聯合報系資料照片

對於在野黨紛擾，民進黨總統參選人賴清德昨天出席造勢活動時表示，最近藍白合這場戲已經完結篇，這完結篇實在是進入高潮、演了整天，只是要喬在哪裡開會就五個多小時，誰可以參加也討論半個小時，讓民眾看得很清楚，不論是藍是白，都不是台灣社會主流民意。

賴清德批評，「藍白合」不是為了國家、人民，而是為了政黨利益、分配權力，台灣面對海內外很多挑戰，要靠穩定團隊才能繼續進步，像這樣的結合，民眾能夠放心把國家交給他們治理嗎？

民進黨立委林俊憲表示，「藍白拖」爛戲，終於隨著成為永恆經典的「君悅大亂鬥」告一個段落。不過雙方似乎立場反轉，不可一世的柯文哲主動釋出善意，要幫藍營小雞站台；一向軟弱的侯友宜反倒硬起來，換他拒絕了柯，這和選舉階段有關，在野黨的大選戰場已經出現轉換，雙方攻守易勢了。

林俊憲分析，藍白合前期影響的是空軍弱勢的國民黨，但國民黨撐過來了，立委至少有提好提滿，最慘的是柯文哲，真以為自己能吃下國民黨，區域立委幾乎沒有提，現在問題來了，當「賴蕭配」和「侯康配」忙著全國各地跑輔選時，柯文哲要去哪？柯有地方去嗎？

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 侯友宜

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