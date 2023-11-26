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柯文哲駁退黨唱衰 「會堅定走下去」

聯合報／ 記者林縉明游明煌／連線報導
民眾黨總統候選人柯文哲。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
民眾黨總統候選人柯文哲。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

藍白合破局後，民眾黨內低氣壓，昨更驚爆退黨第一槍。民眾黨主席兼總統參選人柯文哲昨沒安排公開行程，被質疑「神隱」，柯昨晚在臉書發聲表示，這段時間因為在野整合的問題，他和團隊需要一點時間消化，兩黨總統合作的列車暫時分開，但終點沒有變，政黨輪替要有人完成，很多人用沒錢沒資源唱衰，但他會堅定地走下去。

曾代表民眾黨參選基隆市議員的徐佑昇前晚貼出退黨聲明，表明「愈了解柯文哲，你就會愈失望」，他列舉黨內三件事內幕，並表明「我說話，我負責，歡迎來告」，第一件是國民黨前市議員呂美玲「討打說」風波。他說，討打事件還沒爆發時，呂早就已被拉攏入黨，組織部早已列冊，後來「討打事件」爆發，柯才趕緊說「本來有邀請，但沒正式入黨」的謊言，直到今日大家也都信以為真。

第二件內幕，徐佑昇點名柯競選總幹事黃珊珊，指黃是掌管提名與選戰的選決會成員，還是競選總幹事，卻把自己放在最安全的不分區立委第一名，球員兼裁判，有位黨內前輩曾經跟黃說過，她應該要去選區域立委，憑什麼她就不用打仗？黃回說，這樣她沒辦法輔選柯。「結果實際原因是什麼？因為有不分區第一名，當然不必累個半死去選區域」。

「最後一根稻草，就是副手人選吳欣盈」徐佑昇說，柯文哲先前有下令，不分區的立委都要下去選區域立委，因此現任不分區的立委不管多艱難，也都下去選了，但就有一個人有特權，就是遞補立委蔡壁如的吳欣盈，柯突然跟黨員和支持者說，吳要選副總統，選決會還高票通過，令人傻眼不解和心寒。

被問到是否南北串連退黨？徐佑昇表示，這件事不是他能掌握的，但有聽到還有其他人要退黨，退選聲明就是要把大家心裡的話講出來。

藍白合破局，民眾黨內主和人士將矛頭指向主戰派黃珊珊，質疑黃珊珊從中作梗阻擋，要負最大責任，黨內也憂心最終恐形成總統、立委選舉雙輸的局面。

民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人陳智菡昨表示，政黨原本就有自己的主體性，從各方民調看出柯侯配支持度明顯高於侯柯配，幕僚的工作是分析利害得失，選擇最優方案，而非主戰主合，現在急著點名找戰犯，根本毫無意義，現在要盡速重整隊伍，背水一戰，不再浪費時間做無意義爭辯。

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