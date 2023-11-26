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冷眼集／後院失火、前院走不出去 柯算盤翻了

聯合報／ 記者程平
民眾黨總統候選人柯文哲。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
民眾黨總統候選人柯文哲。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

民眾黨總統參選人柯文哲才登記參選，就有人退黨；麻煩的是，原本民眾黨希望柯文哲以總統參選人身分選到底，可以穩住民眾黨的政黨票，但現在國民黨禁止立委參選人找柯文哲站台，等於阻斷了柯文哲的觸角，讓柯文哲面臨後院失火，前院又走不出去的尷尬情況。

藍白未合，過程中已有許多支持者因不滿柯文哲簽下割地賠款的六項協議，揚言不再支持民眾黨，雖然民眾黨急忙翻桌撕毀協議，但已難挽回部分失望的支持者，又因喪失政治誠信，重創柯文哲的形象。

退黨黨員列舉退黨理由，指控柯文哲在民眾黨邀請「討打姊」入黨事件中說謊，柯文哲競選總幹事黃珊珊在民眾黨不分區提名中「球員兼裁判」，與柯文哲搭檔參選的立委吳欣盈更不是第一首選的特權人物，決定以「愈了解柯文哲，你就會愈失望」為由退黨。

除了基隆有人開退黨第一槍，也有南部某縣市「選哲之友會」的幹部私下抱怨，打算解散該縣市的「選哲之友會」。

這名幹部會如此無力，主要是因為柯文哲現在被藍營封殺，不能幫藍營立委參選人站台，但民眾黨自己只提名十一席區域立委，柯文哲的觸角根本伸不出去；況且，許多地方團體都是西瓜偎大邊，評估柯文哲選情堪慮後也盡量保持距離，避免被貼標籤，對原本就陸戰吃緊的民眾黨來說，無疑是雪上加霜。

藍白合對民眾黨來說，原本應該是一兼三顧的算盤，除了首要目標政黨輪替，壯大民眾黨實力，還可以讓柯文哲藉由藍營既有的組織替民眾黨擴展政黨票，更有機會建立屬於自己的地方組織系統。但現在藍白不合，執政機會驟降，政黨票與組織的建立也恐難達到預期，柯文哲的如意算盤翻了，外部戰事吃緊，內部動盪不安，反而讓自己和全黨都陷入了困境。

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