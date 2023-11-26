蕭美琴：美信任蔡 賴沿續路線

外媒關切台灣總統大選與兩岸關係，民進黨總統參選人賴清德競總發言人陳世凱表示，賴清德多次說明，未來將會在蔡英文總統的四個堅持基礎上，推動和平四大支柱行動方案，並願意在對等尊嚴的前提下，與中國大陸進行溝通與交流，促進兩岸人民福祉。

民進黨副總統參選人蕭美琴接受媒體節目專訪表示，外界有美國「疑賴論」質疑，她要說明的是，美國最信任就是蔡總統，現在所有總統參選人裡，繼續走蔡英文對外關係路線的就是賴清德，未來「賴蕭配」也會接著此路線，繼續和國際接軌。

蕭美琴指出，台灣社會以及台灣人民現在最大的共識，就是維持現狀，也都渴望和平，期待和對岸有健康永續的往來，不管是經貿、文化或者是各種交流。因此，任何想要選正副總統的參選人，就是要代表這個民意。

「賴蕭配」被視為台獨色彩濃厚，蕭美琴表示，不太需要著重在這些標籤上，她從政過程也曾被貼上「中國琴」，這些政治攻防的過程當中，最重要的還是聽其言、觀其行。「賴蕭配」在這樣的基礎上，會堅持台灣人民可以決定自己未來的空間。

若有機會和習近平當面談話，會想說什麼？蕭美琴表示，她會向習近平說，如果真的主張兩岸一家親的話，應該用更多的同理心來理解台灣人民的願望，包含台灣要維持民主自由生活方式的期待，和希望有更廣闊的國際空間，一定要有更多同理心，雙方才可以有更多的互信基礎。

賴清德昨天出席「台北市百工百業後援會成立大會」，他表示，大陸紅色供應鏈受到壓制，台灣的機會就來了，推動信賴產業，包含人工智慧產業、軍事工業還有下一代通訊產業低軌道衛星，都是台灣地緣政治變化要繼續加強的部分。

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