觀察站／大選牽動兩岸 看誰能帶領台灣避戰

二○二四總統大選，藍綠白三足鼎立態勢確定後，各國聚焦台海情勢、美中關係是否可能再度緊張，背後隱含對台灣大選結果可能引發兩岸動盪的憂慮。對選民來說，兩岸國際政治考題太複雜，但俄烏戰爭、以巴衝突近在眼前，三黨參選人誰能帶領台灣避戰，讓兩岸和平、經濟穩定，比起動輒操弄意識形態，更為重要。

美中台關係始終是國內總統參選人無法迴避的重要議題，民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜和民眾黨總統參選人柯文哲，對兩岸外交的長期看法不盡相同，但這次大選，三人都主張務實看待台灣主權、支持維持台海現狀，也認為有必要強化台灣自我防衛的能力。

賴清德「務實台獨」形象鮮明，為了降低外界疑慮，賴清德以蔡英文總統的「四個堅持」為基礎，提出台海和平的「四大支柱」方案，強調要加強台灣國防，兩岸問題維持現狀等主張，此外，他邀請蕭美琴擔任副手，目的也在取得美方的信任。

民進黨執政八年來，號稱台美關係穩健，但另一個現實是，兩岸的敵意螺旋不斷增加，不只對民生經濟產生影響，兩岸到底會走向戰爭或和平的質疑也隨之而來。

日前落幕的「拜習會」中，習近平否認有對台動武計畫。賴清德稱這樣說法是在打臉國民黨，證明「二○二四大選是戰爭與和平的選擇」根本是選舉謊言。但副總統參選人蕭美琴說，期待習的論述是真心誠意的，她還說，美國總統雷根時期與蘇聯曾有一個論述叫「Trust, but verify.」，也就是相信，但要再確認。

與賴清德的選舉語言對比，蕭的說法務實地凸顯兩岸可能發生戰事，並非杞人憂天。各國高度關注台灣大選結果可能引發的美中台變局，台灣人民過去或許認為距離兩岸衝突很遠，但在俄烏戰爭、以巴衝突爆發後，看法已經改變，這次大選，三黨參選人誰能清楚傳遞將帶來和平、遠離戰事，會是選民投票的重要考量。

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