外媒：藍白合破局 台海恐再緊張

台灣總統選舉三足鼎立，外國媒體報導多提到，反對黨未能整合，對執政黨有利，此外，北京期待落空恐導致台海局勢再度緊張。

華盛頓郵報以「北京對台灣出現親中政府的期待可能要落空了，偏獨的民進黨可望史無前例地邁向第三任期」來破題；報導接著說，這升高對解放軍犯台和重啟美中關係緊張的憂慮。華爾街日報指出，國民黨與民眾黨沒能整合成功，代表北京對台灣大選最美好的期待落空。

美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平日前在舊金山舉行第二次面對面元首峰會，試圖穩定和緩緊張的雙邊關係；習近平告訴拜登沒有二○二七年或二○三五年犯台計畫，但重申在和平統一之外動武的可能性；拜登對習重申美國堅持台海穩定，並要求習尊重台灣即將舉行的總統選舉。

國際媒體除報導藍白合破局及選舉情勢外，也分析北京立場與台海局勢的前景。

華郵報導，台灣長期是華府和北京之間最不穩定的議題，明年一月十三日的選舉結果推波助瀾，可能破壞兩國為穩定關係所做的努力。

美聯社分析，這場選舉結果可能大大影響美中關係，在台灣議題上的歧見，是美中關係的一大引爆點。雖然賴清德已說沒有計畫推動獨立，但中方似乎不為所動。

紐約時報報導，反對陣營分裂有助賴清德獲勝，這種結果肯定會讓中共領導人不開心。

華府智庫史汀生研究中心學者孫韻告訴華郵，若民進黨勝選，緊張局勢就會升級，北京會先發制人警告賴清德不要改變政策；拖不到賴清德發表就職演說，北京就會升高軍事脅迫來嚇阻，接著美國也必須回應。

澳洲國立大學講師宋文笛對華爾街日報表示，民進黨可能贏得執政權，但難以保住立法院多數席次，進而產生分立政府，這會讓台灣跟美國與中國大陸的關係變得複雜。

台灣政治大學社會科學院及創新國際學院助理教授南樂（Lev Nachman）對英國金融時報分析，這場選舉將由對和平的擔憂多寡而定，取決於誰能說服選民，自己是那位能帶領台灣朝安全方向前進，且負責任處理兩岸關係的領導人。

金融時報也提到侯友宜搭擋趙少康的統派立場，並引述一位不具名的外國外交官說法表示，華府會關心侯友宜政府會與北京走多近，以及對美國的承諾有多實在。

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