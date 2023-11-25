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民眾黨掀退黨潮？基隆安樂區主任：道不同不相為盟「很掙扎」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲昨天宣布副手是立委吳欣盈並完成登記。本報資料照片
民眾黨總統參選人柯文哲昨天宣布副手是立委吳欣盈並完成登記。本報資料照片

藍白破局後，去年代表民眾黨參選基隆市中山區議員落選的徐佑昇貼出退黨聲明，表明「越了解柯文哲，你就會越失望」。基隆民眾黨安樂區主任劉韋巡也在臉書貼文「很掙扎」，對民眾黨中央對地方經營理念不是很認同，但還沒考慮退黨。

去年代表民眾黨參選基隆市第四選區議員落選的徐佑昇，昨晚在臉書貼出退黨聲明，表明「越了解柯文哲，你就會越失望」，並爆料三件爭議事件內幕，包括市議員呂美玲討打風波、黃珊珊「球員兼裁判」、吳欣盈倉促上任等。

徐佑昇說，現在民眾黨很多夥伴都有怨言，怨言從去年選舉延續到現在，去年選舉民眾黨全台大量提名，很多政治素人相信民眾黨、相信柯文哲理念，多數都輸了。但大家心寒的是，後來黨中央去找他們的對手或地方派系結盟，大家心裡很感冒，但大局為重還是挺「阿北」。

被問到是否南北串連退黨，徐佑昇表示，這件事不是他能掌握的，但有聽到還有其他人要退黨，他的退選聲明就是「要把大家心裡的話講出來」。

徐佑昇退選聲後貼出後，去年參選議員落敗的民眾黨基隆市安樂區黨部主任劉韋巡，也在臉書貼文，他說「很多認識韋巡的人，都知道我其實一直在掙扎，曾經的認同、努力對於特定人士來說，根本就不重要，道不同不相為盟，低調的努力，不代表我們的弱勢，祝福你們。」

劉韋巡說，是針對徐佑昇退黨的聲明內容有感而發，對於民眾黨中央對地方經營的理念不是很認同，純粹是心情的抒發。

被問到是否有退黨的打算？劉韋巡表示，他現在因為人在國外，當初入黨就沒有想過要退黨，但是實際上要做一些心情沉澱，畢竟現在有受到一些不舒服的待遇，多少會有不舒服的想法，現在還沒有往退黨方向思考。

劉韋巡去年披民眾黨戰袍參選基隆市安樂區市議員，雖然沒有當選，但從去年到現在已近1年，服務處仍持續運作為民服務，服務處也還掛著主席柯文哲的照片。

基隆民眾黨安樂區主任劉韋巡也在臉書貼文「很掙扎」，劉說，對民眾黨中央對地方經營理念不是很認同，但還沒考慮退黨。圖／取自劉韋巡臉書
基隆民眾黨安樂區主任劉韋巡也在臉書貼文「很掙扎」，劉說，對民眾黨中央對地方經營理念不是很認同，但還沒考慮退黨。圖／取自劉韋巡臉書
徐佑昇表示，有聽到還有其他人要退黨，他的退選聲明就是「要把大家心裡的話講出來」。記者游明煌／翻攝
徐佑昇表示，有聽到還有其他人要退黨，他的退選聲明就是「要把大家心裡的話講出來」。記者游明煌／翻攝

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