登記後侯友宜首場造勢 強調創造兩岸和平、成立特偵組

國民黨總統參選人侯友宜攜手副手趙少康登記參選，登記後第1個周末，今至桃園平鎮出席與立委呂玉玲聯合競選總部成立，侯致詞說，這次總統大選三腳督，他和趙的政見清楚，就是要共創兩岸和平讓孩子不用上戰場、要成立特偵組青弊案。

今登記後第1周末，侯首場行程到桃園，而下午蔡英文總統及賴清德也將出席桃園北區競選總部成立大會，藍綠紛紛到桃園尬場。今上千名支持者不斷搖旗吶喊。侯致詞表示，這次選舉過程，他盡量忍耐及合作，但相當可惜，國民黨由上到下盡最大力量希望團結在野，卻真心換絕情，不過這一仗國民黨自己打，國民黨要團隊作戰。

侯說，這次選舉3組參選人有若差，他和趙提的政見首先是，目前兩岸不和平，他和趙要共創兩岸和平好時機，賴會引戰這是他與賴不同的地方。民進黨執政都是戰機、危機而非商機，和平要靠反台獨，而非務實台獨工作者，而民眾黨參選人柯文哲更是沒有兩岸政策，他會保護和平，不讓孩子上戰場，兩岸政策唯有他和趙做得到。

侯再批民進黨8年執政弊案多，因此他要成立特偵組清弊案，他是3組參選人中過去辦案經驗豐富，要把不公不義揪出，無論哪個黨派、任何人都找出來還給人民有效率且清廉政府。

侯說，他從基層公務員出身慢慢爬上來，在所有參選人中，只有他知道如何領導團隊打勝仗，也因為不同歷練他能創造有效率、清廉政府，喊話民眾要政黨輪替，換一個好政府執政。

侯表示，今天是他和趙登記後第1場造勢，就到平鎮支持呂玉玲，也感受到桃園人情味及義氣，高喊立委票投呂玉玲、總統選戰及政黨票都要投國民黨。

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