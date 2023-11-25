【即時短評】後院失火 前院踏不出 柯文哲進退失據

民眾總統參選人柯文哲昨天才登記參選，今天就傳出基隆有黨員因為對柯文哲失望，決定退黨；更麻煩的是，原本民眾黨希望柯文哲以總統參選人身分選到底，可以穩住民眾黨的政黨票，但現在國民黨禁止立委參選人找柯文哲站台，等於阻斷了柯文哲的觸角，讓柯文哲面臨後院失火，前院又走不出去的尷尬情況。

藍白未合，過程中已經有許多支持者因不滿柯文哲簽下割地賠款的六項協議失望，揚言不再支持民眾黨，雖然民眾黨急忙翻桌撕毀協議，但已難挽回部分失望的支持者，又因喪失政治誠信，重創柯文哲的形象。

現在又有去年代表民眾黨參選基隆市議員的落選者爆料，柯文哲在民眾黨邀請「討打姊」入黨事件中說謊，柯文哲競選總幹事黃珊珊在民眾黨不分區提名中「球員兼裁判」，與柯文哲搭檔參選的立委吳欣盈更不是第一首選的特權人物，決定以「越了解柯文哲，你就會越失望」為由退黨。

除了在基隆有人開退黨第一槍，也有南部某縣市「選哲之友會」的幹部私下抱怨，打算解散該縣市的「選哲之友會」。

這名幹部會如此無力，主要是因為柯文哲現在被藍營封殺，不能幫藍營立委參選人站台，但民眾黨自己只提名11席區域立委，柯文哲的觸角根本伸不出去；況且，許多地方團體都是西瓜偎大邊，評估柯文哲選情堪慮後也盡量保持距離，避免被貼標籤，對原本就陸戰吃緊的民眾黨來說，無疑是雪上加霜。

藍白合對民眾黨來說，原本應該是一兼三顧的算盤，除了首要目標政黨輪替，壯大民眾黨實力，還可以讓柯文哲藉由藍營既有的組織替民眾黨擴展政黨票，更有機會建立屬於自己的地方組織系統。但現在藍白不合，執政機會驟降，政黨票與組織的建立也恐難達到預期，柯文哲恐怕便宜還沒占到，反先吃了大虧。

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