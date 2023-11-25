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無緣以「郭董副手」參選！賴佩霞直播曝談定的「薪資價碼」：他還抱怨

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海創辦人郭台銘（左）與搭檔賴佩退出選舉。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
鴻海創辦人郭台銘（左）與搭檔賴佩退出選舉。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

鴻海創辦人郭台銘和搭檔賴佩霞取得參選正副總統資格，不過昨天(24日)郭台銘宣布不會前往中選會，放棄登記資格，賴佩霞表示，這是一個艱難的決定，事後她也開直播和網友聊天，透露這2、3個月很充實，並且曝光了當郭台銘副手的「真實薪資」。

賴佩霞在臉書開直播透露，在這段時間，自己有了很多學習跟成長，他分享了當初郭台銘找她時候，知道之後會有很多時間要一起工作，於是提出要付薪水，賴佩霞則是婉拒，郭台銘很堅決，為了這件事還3、4天想衝到賴佩霞家裡想繼續討論。

郭台銘堅持要付薪水，於是賴佩霞提出「就收1塊錢」，當時郭台銘找不到1塊，還問說「10塊好不好」，旁邊幕僚還開玩笑說「妳要他寫支票還比較快」，最後翻遍家中，終於找到1塊錢，接著郭台銘還拿了一支很細的筆，在1塊錢上寫上兩人名字，郭台銘還因為賴佩霞名字筆畫太多抱怨了一下，最終那1塊錢就成為他們的契約。

賴佩霞對於這件事情很感動，因為無法想像有哪個企業家，會花時間，這麼細膩、有耐心又誠心誠意的做這件事。賴佩霞透露這段時間過得非常充實，是不同於以往生活的，她表示郭台銘真的很可愛也值得尊敬。

郭台銘在1塊錢上寫上兩人名字，最終那1塊錢就成為他與賴佩霞的契約，賴佩霞也表示這1塊錢十分有意義。圖／擷取自賴佩霞臉書
郭台銘在1塊錢上寫上兩人名字，最終那1塊錢就成為他與賴佩霞的契約，賴佩霞也表示這1塊錢十分有意義。圖／擷取自賴佩霞臉書

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 賴佩霞

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