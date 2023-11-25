侯康配 張善政：實現政黨輪替台灣更好的目標

桃園市長張善政昨天中午受訪稱許侯友宜、趙少康是最好的總統、副總統搭檔，晚間也在臉書發文，表示11月15日當天（藍白第二輪協商達成了6共識），他跟許多關心中華民國未來的民眾一樣，十分振奮，也有十分的盼望。但在前天（藍、白合破局），他想許多人，心中頗有不忿，更多的，是擔憂、失望。

張善政表示，大家或許會擔心，經過這麼多波折，台灣明年會不會喪失更向上提升的機會；也會憂慮過去累積的積弊，沒有革除的可能；最重要的，明年的政府能不能煥然一新，由清廉、效率、誠信且謙卑的團隊來帶領這個國家？

張善政認為，國民黨提名的侯友宜、趙少康兩位正、副總統參選人，就是最好的答案。趙少康曾任環保署長（現環境部），更是知名媒體人，有他加入大選的團隊，將能與國民黨侯友宜、所有不分區立委、區域立委候選人一起組成最強的團隊，重返執政，讓中華民國回歸正軌，實現「政黨輪替，台灣更好」的目標。

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