快訊

藍白拖柯文哲政治信用破產、不分區缺亮點 民眾黨憂雙輸

飛鼠男滑翔20秒「遭飛機空中斬首」！ 飛行員被判過失致死

金馬獎前傳捷報 吳慷仁「富都青年」再獲一帝

夢醒時分！沈富雄拿新民調打臉曝「藍白必合是錯誤想法」：開始棄保了

聯合新聞網／ 綜合報導
針對侯友宜在最新民調中步步緊逼賴清德，沈富雄直言，如今是既棄保又是藍綠對幹，只要把民眾黨打下去，國民黨就過了。圖／聯合報系資料照片
針對侯友宜在最新民調中步步緊逼賴清德，沈富雄直言，如今是既棄保又是藍綠對幹，只要把民眾黨打下去，國民黨就過了。圖／聯合報系資料照片

藍白合以破局收場，郭台銘在昨（24）日宣布退選，明年大選確定由藍綠白三腳督角逐。而根據《美麗島電子報》最新公布的第77波民調顯示，民進黨參選人賴清德以31.4%支持度些微領先，國民黨參選人侯友宜以31.1%步步緊逼，兩人差距僅剩0.3%，民眾黨參選人柯文哲則以25.2%列居第三。對此，前立委沈富雄直言，如今是既棄保又是藍綠對幹，只要把民眾黨打下去，國民黨就過了。

沈富雄24日在政論節目《TVBS戰情室》中舉例表示，〈美麗島電子報》總統大選追蹤民調，從民調中期（約第33波）開始，侯友宜和柯文哲的民調開始呈現麻花狀的纏鬥，即使相加仍不及遙遙領先的賴清德，因此大家的普遍認為，「我們只有合，合了都還不一定會贏，一定非合不可」，沈富雄直言， 如今回頭看這是個錯誤的想法。

沈富雄進一步指出，而後侯友宜、柯文哲的支持度逐漸拉開（約第63波），不再呈現膠著狀態，此時就不用再討論藍白合了，「既然支持度拉開，這就是棄保的開始」。面對尹乃菁提問，是棄保還是歸隊？沈富雄則表示，兩者都可以，那是一物之兩面，同物之意象。

沈富雄點出，看到最新的77波民調，侯賴的支持度差距僅剩0.3%，「這樣難道還要合嗎？所以要從合的夢醒過來，但是你們一直沒有醒過來」，沈直呼如今局面是既棄保又是藍綠對幹，國民黨以後怎麼打？就是把民眾黨打下去，國民黨就過了。

2024選舉 2024總統選舉 沈富雄 藍白合 柯文哲 侯友宜 民調 選情評論

延伸閱讀

君悅會談侯、柯砲火交鋒！ 藍白仍無共識 蔡正元怒轟3字

藍白合破局成「最難看肥皂劇」 陳文茜轟：民進黨不可能出現這麼多離譜的人

侯友宜念簡訊打壞柯郭劇本？ 王鴻薇：「霸麥」的人起身離開

控黃士修亂抓手！國民黨女發言人怒喊「不要碰我」 直呼：反胃了一晚

相關新聞

夢醒時分！沈富雄拿新民調打臉曝「藍白必合是錯誤想法」：開始棄保了

藍白合以破局收場，郭台銘在昨（24）日宣布退選，明年大選確定由藍綠白三方角逐。而根據《美麗島電子報》最新公布的第77波民調顯示，民進黨參選人賴清德以31.4%支持度些微領先，國民黨參選人侯友宜以31.1%步步緊逼，兩人差距僅剩0.3%，民眾黨參選人柯文哲則以25.2%列居第三。對此，前立委沈富雄直言，如今是既棄保又是藍綠對幹，只要把民眾黨打下去，國民黨就過了。

藍綠白角逐台灣總統 外媒聚焦台海局勢恐再度緊張

台灣總統選舉三足鼎立，外國媒體報導多提到，反對黨未能整合，對執政黨有利，此外，北京期待落空恐導致台海局勢再度緊張。

他曝趙少康36年前做這事 藍白分手快樂「因為可以找到更好的」

藍白合破局，國民黨昨天正式推出侯友宜與趙少康的「侯康配」成為正副總統候選人。世新大學傳播博士學程教授游梓翔在臉書表示，有...

藍白破局覺得民眾黨耍人？侯友宜：「真心換絕情」團結會贏

總統大選藍白最終不合，國民黨總統參選人侯友宜攜手副手趙少康登記參選，民眾黨總統參選人柯文哲在君悅酒店不承認6點協議，會不...

直搗賴清德本命區！侯友宜、趙少康組合首場造勢明晚在台南

國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康正式組成「侯康配」後，直搗賴清德本命區，明天台南競選總部成立晚會是第一場造勢晚...

藍白合破局關鍵是她？ 游梓翔：柯文哲正走向黃珊珊模式

藍白合不起來。世新大學傳播博士學程教授游梓翔在臉書表示，他認為的關鍵，就是民眾黨總統候選人柯文哲底牌沒那麼大，卻想用梭哈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。