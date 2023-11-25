夢醒時分！沈富雄拿新民調打臉曝「藍白必合是錯誤想法」：開始棄保了

藍白合以破局收場，郭台銘在昨（24）日宣布退選，明年大選確定由藍綠白三腳督角逐。而根據《美麗島電子報》最新公布的第77波民調顯示，民進黨參選人賴清德以31.4%支持度些微領先，國民黨參選人侯友宜以31.1%步步緊逼，兩人差距僅剩0.3%，民眾黨參選人柯文哲則以25.2%列居第三。對此，前立委沈富雄直言，如今是既棄保又是藍綠對幹，只要把民眾黨打下去，國民黨就過了。

沈富雄24日在政論節目《TVBS戰情室》中舉例表示，〈美麗島電子報》總統大選追蹤民調，從民調中期（約第33波）開始，侯友宜和柯文哲的民調開始呈現麻花狀的纏鬥，即使相加仍不及遙遙領先的賴清德，因此大家的普遍認為，「我們只有合，合了都還不一定會贏，一定非合不可」，沈富雄直言， 如今回頭看這是個錯誤的想法。

沈富雄進一步指出，而後侯友宜、柯文哲的支持度逐漸拉開（約第63波），不再呈現膠著狀態，此時就不用再討論藍白合了，「既然支持度拉開，這就是棄保的開始」。面對尹乃菁提問，是棄保還是歸隊？沈富雄則表示，兩者都可以，那是一物之兩面，同物之意象。

沈富雄點出，看到最新的77波民調，侯賴的支持度差距僅剩0.3%，「這樣難道還要合嗎？所以要從合的夢醒過來，但是你們一直沒有醒過來」，沈直呼如今局面是既棄保又是藍綠對幹，國民黨以後怎麼打？就是把民眾黨打下去，國民黨就過了。

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