影／總統藍白合破局 盧秀燕：我們都是勇敢的戰士
總統大選藍白合破局，國民黨侯康配，對此，台中市長盧秀燕今早出席大甲國小活動受訪時指出，「我們都是勇敢的戰士」，會團結前進、積極輔選，爭取最後的勝利。地方輔選若有國民黨提名參選人，唯一支持，若沒有提名巷是中一選區，就結合非綠好友，不要讓民進黨一黨獨大。
盧秀燕一早臉書發文，「仗如果好打，就不需要戰士。我們都是戰士，勇敢前進，爭取勝利！」引發留言討論。
今早大甲國小校慶活動，民眾黨中一選區立委參選人蔡壁如出席，與親師生互動熱絡。台中市長盧秀燕親自出席行政大樓揭綵，會前媒體詢問藍白破局，變成侯趙合。盧秀燕表，藍白合破局當然我們的選戰比較不好打，不過如果仗好打的話，就不需要戰士。我們都是勇敢的戰士，我們一定會團結前進、積極輔選，爭取最後的勝利。
對於地方立委支持誰？盧秀燕說，該選區有國民黨提名的候選人，會唯一支持輔選國民黨候選人。如果沒有，像是蔡壁如選區因無國民黨的候選人，會擇優協助，結合非綠的好朋友。最主要不要讓民進黨在立法院一黨獨大、為所欲為，不是人民之福。
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