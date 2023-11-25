快訊

教授整年未到校 打零分被指教學不力 為何大學解聘卻敗訴

爆民眾黨3內幕！批黃珊珊「球員兼裁判」 前議員候選人退黨

球迷開心！台中洲際職棒球場 斥資1.1億元改善空調、廁所

影／總統藍白合破局 盧秀燕：我們都是勇敢的戰士

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
今早大甲國小校慶活動，台中市長盧秀燕親自出席行政大樓揭綵活動，親師生互動熱絡。記者林佩均／攝影
今早大甲國小校慶活動，台中市長盧秀燕親自出席行政大樓揭綵活動，親師生互動熱絡。記者林佩均／攝影

總統大選藍白合破局，國民黨侯康配，對此，台中市長盧秀燕今早出席大甲國小活動受訪時指出，「我們都是勇敢的戰士」，會團結前進、積極輔選，爭取最後的勝利。地方輔選若有國民黨提名參選人，唯一支持，若沒有提名巷是中一選區，就結合非綠好友，不要讓民進黨一黨獨大。

盧秀燕一早臉書發文，「仗如果好打，就不需要戰士。我們都是戰士，勇敢前進，爭取勝利！」引發留言討論。

今早大甲國小校慶活動，民眾黨中一選區立委參選人蔡壁如出席，與親師生互動熱絡。台中市長盧秀燕親自出席行政大樓揭綵，會前媒體詢問藍白破局，變成侯趙合。盧秀燕表，藍白合破局當然我們的選戰比較不好打，不過如果仗好打的話，就不需要戰士。我們都是勇敢的戰士，我們一定會團結前進、積極輔選，爭取最後的勝利。

對於地方立委支持誰？盧秀燕說，該選區有國民黨提名的候選人，會唯一支持輔選國民黨候選人。如果沒有，像是蔡壁如選區因無國民黨的候選人，會擇優協助，結合非綠的好朋友。最主要不要讓民進黨在立法院一黨獨大、為所欲為，不是人民之福。

總統藍白合破局，成為侯趙合。台中市長盧秀燕今早受訪指出，「我們都是勇敢的戰士」，會團結前進、積極輔選，爭取最後的勝利。記者林佩均／攝影
總統藍白合破局，成為侯趙合。台中市長盧秀燕今早受訪指出，「我們都是勇敢的戰士」，會團結前進、積極輔選，爭取最後的勝利。記者林佩均／攝影

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 盧秀燕 蔡壁如

延伸閱讀

【重磅快評】修理盧秀燕 綠營用錯工具鬧笑話

藍白合破局 地方選舉？蔡壁如：我們仍舊藍天白雲

影／12/16葫蘆墩圳音樂會 盧秀燕不忌諱自稱「張媽秀燕」

卡台中？綠批盧秀燕噴選戰口水 市府：雞同鴨講兩回事

相關新聞

藍白分道郭不選 侯康、柯盈與賴蕭爭雄

「藍白合」破局後，國民黨「侯康配」、民眾黨「柯盈配」趕在最後一天到中選會登記參選，與民進黨「賴蕭配」形成三腳督選戰之勢；...

侯最後一刻侯致電…柯沒接 朱：備受屈辱仍喚不回真心

藍白郭在君悅會談前晚不歡而散後，國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康昨天近中午時連袂前往中選會登記，侯友宜表示，即使到了上...

藍綠白角逐台灣總統 外媒聚焦台海局勢恐再度緊張

台灣總統選舉三足鼎立，外國媒體報導多提到，反對黨未能整合，對執政黨有利，此外，北京期待落空恐導致台海局勢再度緊張。

「時間已經不多」 趙少康：我將深入基層爭取每份支持

國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康正式組成「侯康配」。趙少康今在臉書發文表示，時間已經不多，他將盡力走進每一個社...

影／總統藍白合破局 盧秀燕：我們都是勇敢的戰士

總統大選藍白合破局，國民黨侯康配，對此，台中市長盧秀燕今早出席大甲國小活動受訪時指出，「我們都是勇敢的戰士」，會團結前進...

爆民眾黨3內幕！批黃珊珊「球員兼裁判」 前議員候選人退黨

藍白合破局，民眾黨總統參選人柯文哲昨天宣布副手是立委吳欣盈並完成登記，各界評價不一，但去年代表民眾黨參選基隆市第四選區議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。