不會是虛位！趙少康是「百搭款」 郭正亮驚呼破例：很少看到這樣的副手
在「藍白合」破局後，國民黨昨天正式推出侯友宜與趙少康的「侯康配」成為總統候選人，總統大選正式形成三腳督的局面。對此，前立委郭正亮也發表看法，認為趙少康是「百搭款」，各種功能都有，很少看到這樣的副手，大概是破例，並指出，假設未來康少康真的當上副手，也不會是虛位。
郭正亮在節目「新聞大白話」指出，民進黨推出的「賴蕭配」，副手候選人蕭美琴就是「單搭款」，除了台美關係特別強，其他議題像是內政、經濟都不熟，就是台美關係超乎的強，民進黨這種人才真的很少。
郭正亮說，其實國民黨也有這種人選，像是被點名接手副手副主席夏立言，也是一位美國通，侯友宜先前訪美與紐約市長碰面就是夏立言協調的，但郭正亮認為，國民黨選用「百搭款」更有功能。
郭正亮認為，總統大選副手的功用其實不多，加分也很有限，但趙少康可能是破例，很少看到這樣的副手，未來一定會有非常多的功能，假設後來「侯康配」當選，一定也不會是虛位的副手。
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