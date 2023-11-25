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工商團體出5大考題 下周邀3參選人對話

聯合報／ 記者林海／台北報導

明年總統大選「三腳督」局面底定，工商團體下周邀請三位參選人下周與工商界對話，讓工商界認識各組參選人經濟發展願景與布局，同時讓候選人了解工商界的關切與心聲。

工總表示，此次工商團體共同舉辦「二○二三台灣經濟發展論壇—與國家未來領導人對談」活動，邀請朝野三黨總統參選人，針對產業發展、能源、環保、勞動力、賦稅、國際及兩岸經貿、長照及社會保險等攸關台灣未來經濟發展議題與工商界對話。

工總指出，論壇分為十一月廿七日、廿九日、卅日三個場次，分別由全國工業總會理事長苗豐強、工商協進會理事長吳東亮、全國商業總會理事長許舒博主持，邀請侯友宜、柯文哲、賴清德與會，發表未來經濟施政方針，並與工商界代表進行座談。

工總也說，為掌握工商界共同關切的議題，主辦單位事先進行調查，整體而言，工商界最關心勞動力議題，其次為兩岸關係、能源政策、國際經貿、減碳政策，以及改善投資環境等產業發展議題。

為此，論壇中設計台灣產業發展策略、能源及減碳、兩岸關係、國際經貿，以及人力資源等五大共同題，將請三參選人答覆。

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