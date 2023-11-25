新光長公主擁雙刀流 金融、外交能力受肯定

新光集團長公主吳欣盈擔任民眾黨總統參選人柯文哲副手的傳聞，從陪柯訪美後就時有耳聞，一直在柯的口袋名單，此次出線，黨內人士不太意外。去年上任時她受訪曾說「不能選自己的家庭，但能走自己的路」，因為任期短，常把「一天當三天用」掛在嘴邊。

吳欣盈是新光集團創辦人吳火獅的長孫女，她父親吳東進曾任無任所大使，自幼便與各國政要接觸，還曾隨父拜會當時當選後還未上任的美國前總統柯林頓。

外界對她的印象多在財經背景，其實她家世與政治也頗有淵源，外公許勝發曾任立委，隨團訪美力促台灣關係法；她的叔叔吳東昇也曾任立委。據悉，美國前運輸部長趙小蘭也是吳家舊識。

吳欣盈擔任立委後，多次陪同立法院院長游錫堃接見外賓，在黨內也協助柯文哲處理國際外交議題，陪柯訪美歸來後，不斷有人幫吳欣盈「對號入座」，認為她是女性、來自企業界、集團分布全台，十分吻合柯開出的副手條件，且新光集團八萬多員工及眷屬，也是不可小覷的票源。

據悉，吳欣盈陪柯訪美期間，幫忙促成許多商界、非官方會談和參訪，外交能力頗受柯肯定，她陪柯拜訪美國國會，和美方暢談財經、外交議題，並提出以「台灣主權基金」的名義為單位加入「聖地牙哥規則」，用基金來當會員，而非以國家為單位，藉此讓台灣和國際組織接軌，美方對她主權基金構想十分有興趣，此行也讓柯對吳欣盈相當滿意。

出身顯赫家庭的吳欣盈進入立法院也受到矚目。當時她在國會質詢初登場時，手提黑色愛馬仕包，身穿三宅一生深藍色經典壓紋套裝，關心貧富差距議題，引起話題。吳欣盈解釋，隆重的衣服是為了當天出席晚宴做準備，而包包更是家中本有的舊包，柯當時也替她緩頰，「難道質詢貧富差距，就只能穿補丁衣嗎？」可說一舉一動都引起討論。

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