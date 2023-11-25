聽新聞
test
0:00 / 0:00

新光長公主擁雙刀流 金融、外交能力受肯定

聯合報／ 記者歐陽良盈
民眾黨副總統參選人吳欣盈。圖／聯合報系資料照
民眾黨副總統參選人吳欣盈。圖／聯合報系資料照

新光集團長公主吳欣盈擔任民眾黨總統參選人柯文哲副手的傳聞，從陪柯訪美後就時有耳聞，一直在柯的口袋名單，此次出線，黨內人士不太意外。去年上任時她受訪曾說「不能選自己的家庭，但能走自己的路」，因為任期短，常把「一天當三天用」掛在嘴邊。

吳欣盈是新光集團創辦人吳火獅的長孫女，她父親吳東進曾任無任所大使，自幼便與各國政要接觸，還曾隨父拜會當時當選後還未上任的美國前總統柯林頓。

外界對她的印象多在財經背景，其實她家世與政治也頗有淵源，外公許勝發曾任立委，隨團訪美力促台灣關係法；她的叔叔吳東昇也曾任立委。據悉，美國前運輸部長趙小蘭也是吳家舊識。

吳欣盈擔任立委後，多次陪同立法院院長游錫堃接見外賓，在黨內也協助柯文哲處理國際外交議題，陪柯訪美歸來後，不斷有人幫吳欣盈「對號入座」，認為她是女性、來自企業界、集團分布全台，十分吻合柯開出的副手條件，且新光集團八萬多員工及眷屬，也是不可小覷的票源。

據悉，吳欣盈陪柯訪美期間，幫忙促成許多商界、非官方會談和參訪，外交能力頗受柯肯定，她陪柯拜訪美國國會，和美方暢談財經、外交議題，並提出以「台灣主權基金」的名義為單位加入「聖地牙哥規則」，用基金來當會員，而非以國家為單位，藉此讓台灣和國際組織接軌，美方對她主權基金構想十分有興趣，此行也讓柯對吳欣盈相當滿意。

出身顯赫家庭的吳欣盈進入立法院也受到矚目。當時她在國會質詢初登場時，手提黑色愛馬仕包，身穿三宅一生深藍色經典壓紋套裝，關心貧富差距議題，引起話題。吳欣盈解釋，隆重的衣服是為了當天出席晚宴做準備，而包包更是家中本有的舊包，柯當時也替她緩頰，「難道質詢貧富差距，就只能穿補丁衣嗎？」可說一舉一動都引起討論。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 吳欣盈 民眾黨

延伸閱讀

2024大選登記截止！總統藍綠白三腳督 16政黨搶不分區立委

2024總統大選確認三腳督 選戰怎麼打？

三腳督確立！柯文哲尋求郭台銘繼續支持 民眾黨人士：兩人早已整合

吳欣盈任副手 PTT網友分析三原因：賴清德真正對手是柯文哲

相關新聞

藍白分道郭不選 侯康、柯盈與賴蕭爭雄

「藍白合」破局後，國民黨「侯康配」、民眾黨「柯盈配」趕在最後一天到中選會登記參選，與民進黨「賴蕭配」形成三腳督選戰之勢；...

2024大選登記截止！總統藍綠白三腳督 16政黨搶不分區立委

總統及立委選舉參選登記今截止，中選會今晚公告表示，第16任總統、副總統共有民進黨、民眾黨、國民黨3組候選人完成登記，全國...

邱毅批侯友宜是恐怖情人 侯辦反嗆鬼話連篇：低級惡質的汙衊

藍白合破局，前立委邱毅今天在網路節目批評，國民黨總統參選人侯友宜是恐怖情人，「本質就是流氓」。侯友宜競選辦公室發言人吳亮...

控黃士修亂抓手！國民黨女發言人怒喊「不要碰我」 直呼：反胃了一晚

「藍白郭」三方會談昨（23）日在君悅飯店舉行，最後卻不歡而散，以破局收場，不料除了台上火藥味濃烈之外，守在台下的各方發言人竟也鬧出糾紛。國民黨發言人楊智伃因不滿郭辦發言人黃士修在會場抓住她的手，當下直接表示「不要碰我」，而後在社群平台Instagram發布多則文章表達自己的反感，對此，黃士修也不遑多讓，同樣在Instagram上發文回擊，雙方砲火一觸即發。

「侯康配」 本土藍牽手戰鬥藍

代表本土派的國民黨總統參選人侯友宜和外省二代、副總統參選人趙少康昨組成「侯康配」。趙少康是國民黨「戰鬥藍」的發起人，侯康...

侯最後一刻侯致電…柯沒接 朱：備受屈辱仍喚不回真心

藍白郭在君悅會談前晚不歡而散後，國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康昨天近中午時連袂前往中選會登記，侯友宜表示，即使到了上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。