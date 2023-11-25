趙少康爆欠侯救弟情 「於公於私都應站出來」

國民黨總統參選人侯友宜昨天於國民黨中常會上，宣布副手人選趙少康，趙入場與侯相擁的畫面，令在場藍營與會人士爆出歡呼，炒熱氣氛。面對外界好奇，趙為何點頭與侯組成「侯康配」，趙昨天露出難得的感性，表示侯趙緣分全因周杰倫，「受侯幫助，湧泉以報」。

趙少康昔被稱為「政治金童」，一九九二年競選台北縣立委創下超高得票紀錄，獲得廿三萬多票，至今無人能破。一九九三年創建新黨，一九九四年參選台北市長，與代表國民黨的黃大洲形成藍營同室操戈。趙少康當時喊出「棄黃保趙」，仍無法瓦解國民黨基本盤，最後敗給民進黨的陳水扁。趙少康卸任立委後逐步淡出政界，投入媒體界。

趙少康再次涉入政治，乃因二○二一年二月二日，時任國民黨主席江啟臣宣布通過趙申請恢復國民黨籍案，自一九九四年被開除、撤銷黨籍後，暌違廿七年重返國民黨。

趙少康說明這次點頭答應侯友宜的原因。於公，他看到國家被民進黨糟蹋，未來日子會比今天好嗎？於私，十幾年前，他的弟弟趙少威是周杰倫的海外經紀人，有一次卻在澳門被台灣的黑道拿槍挾持，逼他弟弟必須安排周杰倫辦演唱會或拍電影。

趙少康說，當時他聯繫上警政署前署長侯友宜，侯後來循線追查，發現這個黑道人士的家住在新北淡水，且家庭也有黑道背景，侯親自到淡水去找對方父母，雙管齊下才終於擺平。

他說，從侯友宜處理程序，就知道侯有謀略、有膽識，也留下非常好的印象。受人幫忙，湧泉以報，他一輩子忘不掉，「我欠過他，於公於私我都應該在這時候站出來」。

趙也透露，他向侯表明，他不會當沒有聲音的副總統，他有意見就會講，他的個性就是如此，而他跟侯在許多政策理念也有共識。

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