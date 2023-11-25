「柯盈配 」吳欣盈成選戰活棋

民眾黨總統參選人柯文哲昨天宣布副手人選就是立委吳欣盈，黨內士氣大振，認為吳欣盈國會表現亮眼，能跟柯文哲互補，又具備國際視野跟財經背景，若與民進黨副總統參選人蕭美琴相比，吳欣盈絕對不會遜色。

民眾黨被認為空戰能力較強，陸戰的地方組織動員能力較弱，如今柯盈配成形，預料十二月起將展開全台中大型造勢活動，柯、吳也將分進合擊幫忙拉抬區域立委選情，希望總統跟立委選票極大化。

柯文哲陣營規畫，全台各地舉辦的廟口開講會持續舉辦，除批凸顯民進黨執政不力外，也會提出柯文哲的政見強化論述，讓民眾都能了解柯文哲的理念與價值，爭取更多人民認同及支持。

現年四十五歲的吳欣盈，去年底民眾黨前立委蔡壁如請辭獲准，吳欣盈遞補不分區立委。吳欣盈進入立法院後，外語能力和國際事務處理能力深受民眾黨受到倚重，柯文哲今年兩度訪美行程，吳欣盈不僅協助安排，也都陪同柯訪美，當時黨內就認為吳欣盈是柯副手人選的活棋。

柯文哲表示，事先就有徵詢可能的副手人選，選擇邏輯要年輕且互補性高，吳欣盈都是合適的人選，且經過黨內選決會投票，吳也獲得滿高的票數通過。

民眾黨立委賴香伶稱讚吳欣盈是好人選，她已邀吳掃街拜票，吳答應會輔選，相信能擴大民眾黨年輕人跟中間選民的選票。

商品推薦