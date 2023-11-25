聽新聞
test
0:00 / 0:00

「柯盈配 」吳欣盈成選戰活棋

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲（前左）昨天宣布與立委吳欣盈（前右）搭檔參選二○二四大選。記者林澔一/攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（前左）昨天宣布與立委吳欣盈（前右）搭檔參選二○二四大選。記者林澔一/攝影

民眾黨總統參選人柯文哲昨天宣布副手人選就是立委吳欣盈，黨內士氣大振，認為吳欣盈國會表現亮眼，能跟柯文哲互補，又具備國際視野跟財經背景，若與民進黨副總統參選人蕭美琴相比，吳欣盈絕對不會遜色。

民眾黨被認為空戰能力較強，陸戰的地方組織動員能力較弱，如今柯盈配成形，預料十二月起將展開全台中大型造勢活動，柯、吳也將分進合擊幫忙拉抬區域立委選情，希望總統跟立委選票極大化。

柯文哲陣營規畫，全台各地舉辦的廟口開講會持續舉辦，除批凸顯民進黨執政不力外，也會提出柯文哲的政見強化論述，讓民眾都能了解柯文哲的理念與價值，爭取更多人民認同及支持。

現年四十五歲的吳欣盈，去年底民眾黨前立委蔡壁如請辭獲准，吳欣盈遞補不分區立委。吳欣盈進入立法院後，外語能力和國際事務處理能力深受民眾黨受到倚重，柯文哲今年兩度訪美行程，吳欣盈不僅協助安排，也都陪同柯訪美，當時黨內就認為吳欣盈是柯副手人選的活棋。

柯文哲表示，事先就有徵詢可能的副手人選，選擇邏輯要年輕且互補性高，吳欣盈都是合適的人選，且經過黨內選決會投票，吳也獲得滿高的票數通過。

民眾黨立委賴香伶稱讚吳欣盈是好人選，她已邀吳掃街拜票，吳答應會輔選，相信能擴大民眾黨年輕人跟中間選民的選票。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 民眾黨 吳欣盈

延伸閱讀

侯友宜、柯文哲藍白沒合 「柯妹」柯美蘭遺憾盼良性競爭

三腳督確立！柯文哲尋求郭台銘繼續支持 民眾黨人士：兩人早已整合

吳欣盈任副手 PTT網友分析三原因：賴清德真正對手是柯文哲

賴競總：柯侯鬧劇終了 盼選舉回歸正常軌道

相關新聞

藍白分道郭不選 侯康、柯盈與賴蕭爭雄

「藍白合」破局後，國民黨「侯康配」、民眾黨「柯盈配」趕在最後一天到中選會登記參選，與民進黨「賴蕭配」形成三腳督選戰之勢；...

2024大選登記截止！總統藍綠白三腳督 16政黨搶不分區立委

總統及立委選舉參選登記今截止，中選會今晚公告表示，第16任總統、副總統共有民進黨、民眾黨、國民黨3組候選人完成登記，全國...

邱毅批侯友宜是恐怖情人 侯辦反嗆鬼話連篇：低級惡質的汙衊

藍白合破局，前立委邱毅今天在網路節目批評，國民黨總統參選人侯友宜是恐怖情人，「本質就是流氓」。侯友宜競選辦公室發言人吳亮...

控黃士修亂抓手！國民黨女發言人怒喊「不要碰我」 直呼：反胃了一晚

「藍白郭」三方會談昨（23）日在君悅飯店舉行，最後卻不歡而散，以破局收場，不料除了台上火藥味濃烈之外，守在台下的各方發言人竟也鬧出糾紛。國民黨發言人楊智伃因不滿郭辦發言人黃士修在會場抓住她的手，當下直接表示「不要碰我」，而後在社群平台Instagram發布多則文章表達自己的反感，對此，黃士修也不遑多讓，同樣在Instagram上發文回擊，雙方砲火一觸即發。

「侯康配」 本土藍牽手戰鬥藍

代表本土派的國民黨總統參選人侯友宜和外省二代、副總統參選人趙少康昨組成「侯康配」。趙少康是國民黨「戰鬥藍」的發起人，侯康...

侯最後一刻侯致電…柯沒接 朱：備受屈辱仍喚不回真心

藍白郭在君悅會談前晚不歡而散後，國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康昨天近中午時連袂前往中選會登記，侯友宜表示，即使到了上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。