新聞眼／藍白合好戲卻自拆舞台 如何感動選民

藍白協商近兩個月，無疾而終，無法一起走到整合的道路，最後關頭還上演分手擂台鬧劇，戲已散場，觀眾罵聲不斷，荒謬劇本也讓演員百感交雜，有人自己加戲搶盡鎂光燈，有人一路吞忍最後絕地大反攻，有人演的是事主卻臨時扮起公親，演得四不像，還有跳梁小丑搶戲醜態畢露，最後有人看準時機壓制對手，觀眾還來不及看清情節，全劇戛然而止。

幾位演員硬是將這齣觀眾期待的大喜劇，演成分手擂台。六成民意企盼的「藍白合」在野聯盟終究未成形，藍白不合，甚至連「藍白和」也做不到，果真成了觀眾最不希望看見的「藍白恨」劇透，演員們也背負不少負評，無人是贏家。

其實這齣戲一開始是叫好的，觀眾席上也曾座無虛席，眾人引頸企盼，就等劇場簾幕拉開，精釆戲目上演，無奈演員們只求各自表現、爭主角，明明事前對過的台詞，演出時卻不照著劇本走，突有資深前輩粉墨登場，眾人不敢造次，待前輩退場後，又推翻原本的橋段，自顧自的演，被搶走戲分者當然不高興，但隱忍不發，時候到了，再狠踩對方痛腳，讓其無地自容。

就這樣一齣戲演得愈來愈走針，攻防、算計、怒懟、互打，大哥嗆小弟、競爭對手想方設法要對方不能出賽，偶爾加演悲情哭戲，上門提親戲碼也少不了，還有密室裡的協商、公開對擂的激烈過招，邊演邊加戲，劇本愈來愈荒謬，最後只好自拆舞台，宣告全劇終。

「藍白合」大戲，演員們盡情演出，演的卻不是觀眾想看的，不開大門走大路，偏愛走暗巷小路，小房間裡的祕密交換戲碼，觀眾無法一窺全貌，疑雲滿布，還故弄玄虛、遲不揭開真相，歹戲拖棚，浪費時間，根本是把觀眾當傻子。

「藍白合」政治大爛劇在觀眾噓聲中落幕，其實演來演去，要合不合，就是一句話而已，政治人物把自己演成了戲精，口口聲聲把台灣和人民放在第一，卻不見真情真意，只有爾虞我詐，為了私利的政治算計，拖磨眾人時間，虛耗社會資源，這樣的政治人物如何感動人民？

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