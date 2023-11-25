「侯康配」 本土藍牽手戰鬥藍
代表本土派的國民黨總統參選人侯友宜和外省二代、副總統參選人趙少康昨組成「侯康配」。趙少康是國民黨「戰鬥藍」的發起人，侯康配亦可視作本土藍和戰鬥藍的牽手結盟。
趙少康一生捭闔政治圈、媒體界，具豐富政治實務及媒體經驗，其主導的戰鬥藍於去年九合一大選期間，透過個人媒體經驗，輔選各地國民黨民代，創下全台共當選七十三位議員的成績。外界也認為，趙具備為大選最後時刻，衝刺選情的政治能量。
侯友宜昨也公開坦言，當選後趙少康不會是備位元首，趙一定是在副總統權責底下，發揮專業，不論外交、兩岸、國防，包括內政相關議題，趙一定會參與，趙也有很多寶貴意見，二人並肩作戰，讓台灣平安，人民過好日子。
趙少康表示，他接受副手邀約，是臨危受命、救亡圖存。他認為在台灣不應繼續分本土、外省，他的一切都是台灣給的，當然應該回報台灣，不過如果要說，侯友宜是本省，而他是在台灣出生的外省人，這是很好的搭配組合，台灣本就應該這樣融洽合作。他跟侯具很好的互補性，其他候選人沒什麼互補。
趙少康進一步說明選戰分工，指出宜北北基桃他來跑，中南部由侯友宜負責，台中市長盧秀燕守好中部，他希望藍軍都能歸隊，藍軍也必須歸隊，不能有其他想法，集中力量才會贏。
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