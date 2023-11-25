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侯最後一刻侯致電…柯沒接 朱：備受屈辱仍喚不回真心

聯合報／ 記者屈彥辰侯俐安林縉明林佩均余采瀅／連線報導
昨天上午參選總統登記前最後一刻，侯友宜仍致電柯文哲，但柯沒接。圖為前天君悅飯店會談散場時，侯友宜（右）與柯文哲（中）交談。本報資料照片
昨天上午參選總統登記前最後一刻，侯友宜仍致電柯文哲，但柯沒接。圖為前天君悅飯店會談散場時，侯友宜（右）與柯文哲（中）交談。本報資料照片

藍白郭在君悅會談前晚不歡而散後，國民黨正副總統參選人侯友宜趙少康昨天近中午時連袂前往中選會登記，侯友宜表示，即使到了上午最後一刻，趙少康還是建議他再致電給民眾黨總統候選人柯文哲，認為在柯登記前都能有合作機會，可惜最後柯文哲沒接電話。

柯文哲則是為了前晚公開會議道歉說，台上的人幾乎都可以選中華民國總統，實在是一場鬧劇，這不是他一人能夠控制，嚴肅場合不該那樣子，外界將矛頭指向民眾黨要扛起破局責任，但他很努力讓藍白可以合作，目的是要用最強的組合去贏得選舉，促成政黨輪替，如果最後弄出一個組合時，戰力已經很明顯差很多，讓他覺得理念上有所差異。

柯文哲也批評國民黨，認為對方一開始就是抱持踢館態度而來，那不是健康的態度。

侯友宜表示，國民黨朱立倫和他都是誠意盼能攜手合作，才出席君悅會面，不僅讓前總統馬英九枯等五小時，對方要馬過去，又要馬別過去，這對前任元首非常不禮貌。

侯友宜說，雖然外面風風雨雨，但所有同志與他擁有一顆堅定的心，對於藍白合作，他用最大心意，拿出最大誠意，以誠信相待，但柯文哲讓六成民意失望，他感到非常遺憾。

侯友宜也透露，即使到了昨日上午最後一刻，趙少康還是建議他再度致電柯文哲，認為在柯文哲登記前，都能有攜手合作機會，可惜最後柯文哲並沒有接電話。

國民黨昨天舉行中常會，朱立倫致詞以略顯高亢的語調表示，侯友宜和他備受屈辱，仍喚不回真心，得不到真正的合作，他發出全黨動員令，全黨支持侯友宜，拚戰到最後一刻。

民進黨總統參選人賴清德說，藍白合完結篇，讓國人看清楚藍白合不是為了國家與人民，只是為了政黨利益、分贓權力。

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