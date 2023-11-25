侯最後一刻侯致電…柯沒接 朱：備受屈辱仍喚不回真心

藍白郭在君悅會談前晚不歡而散後，國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康昨天近中午時連袂前往中選會登記，侯友宜表示，即使到了上午最後一刻，趙少康還是建議他再致電給民眾黨總統候選人柯文哲，認為在柯登記前都能有合作機會，可惜最後柯文哲沒接電話。

柯文哲則是為了前晚公開會議道歉說，台上的人幾乎都可以選中華民國總統，實在是一場鬧劇，這不是他一人能夠控制，嚴肅場合不該那樣子，外界將矛頭指向民眾黨要扛起破局責任，但他很努力讓藍白可以合作，目的是要用最強的組合去贏得選舉，促成政黨輪替，如果最後弄出一個組合時，戰力已經很明顯差很多，讓他覺得理念上有所差異。

柯文哲也批評國民黨，認為對方一開始就是抱持踢館態度而來，那不是健康的態度。

侯友宜表示，國民黨朱立倫和他都是誠意盼能攜手合作，才出席君悅會面，不僅讓前總統馬英九枯等五小時，對方要馬過去，又要馬別過去，這對前任元首非常不禮貌。

侯友宜說，雖然外面風風雨雨，但所有同志與他擁有一顆堅定的心，對於藍白合作，他用最大心意，拿出最大誠意，以誠信相待，但柯文哲讓六成民意失望，他感到非常遺憾。

侯友宜也透露，即使到了昨日上午最後一刻，趙少康還是建議他再度致電柯文哲，認為在柯文哲登記前，都能有攜手合作機會，可惜最後柯文哲並沒有接電話。

國民黨昨天舉行中常會，朱立倫致詞以略顯高亢的語調表示，侯友宜和他備受屈辱，仍喚不回真心，得不到真正的合作，他發出全黨動員令，全黨支持侯友宜，拚戰到最後一刻。

民進黨總統參選人賴清德說，藍白合完結篇，讓國人看清楚藍白合不是為了國家與人民，只是為了政黨利益、分贓權力。

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