冷眼集／藍白各持己見 總統立委恐雙輸
紛擾多時的「藍白合」以破局落幕，緊接著上場的是「棄保效應」，反映的都是六成民眾渴望下架民進黨的欲望，但是如果最後關頭，侯、柯任一方棄保未發酵，國民黨主席朱立倫在「君悅會談」以所羅門王審判，比喻台灣就像兩婦相爭下的孩子被撕裂成兩半的故事，恐將成真，眼睜睜看著民進黨繼續過去八年的一黨獨大。
藍白總統參選人分手翌日，藍營便畫下紅線，不准小雞讓柯文哲來站台，憑藉的是六十九席立委參選人及藍營十五席縣市長的底氣，要棄保的「先遣部隊」先行，圍堵柯文哲的舞台，即便部分藍營小雞原想打「擦邊球」，吸收柯粉，如今也不敢貿然違反禁令。
國民黨副總統參選人趙少康喊出要讓柯文哲得票率到二成以下，藍營操盤手也大膽喊「棄柯保侯」，全黨從上到下都露骨表明態度，讓綠營只開心一天，就得面對可能藍白操作棄保的衝擊。
不過，就政治現實來看，選舉棄保向來不容易，且屢屢是綠營得利，一九九四年台北市長選舉，民進黨陳水扁、國民黨黃大洲、新黨趙少康三強競逐，「棄黃保趙」並未成功；二千年總統大選，民進黨陳水扁、國民黨連戰以及以無黨籍參選的宋楚瑜三強爭霸，同為泛藍陣營的連宋在選戰過程操作棄保，卻未發酵，民進黨再度坐收漁翁之利。
民進黨完全執政下，貪腐、桃色風暴時有所聞，讓兩岸兵凶戰危、法案強渡關山更是歷歷在目，這次在野陣營選民結構不同，尤其藍營又有一貫瀰漫在失敗主義就不投票的習性，讓棄保困難度提升，不過距離選戰還有一段時間，選民須理性思考，台灣到底需要政黨輪替，或任由民進黨繼續倒行逆施？
一旦藍白陣營支持者，繼續像被撕裂成兩半的孩子，各持己見、分散選票，明年不無可能總統、立委都雙輸，所羅門王故事也將不再是寓言。
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