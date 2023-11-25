民進黨黨部主委：不管藍白惡鬥 照節奏顧地方選情

藍白破局後，從南到北，都有綠營立委指出，民眾黨總統參選人柯文哲和國民黨總統參選人侯友宜為了贏，一定會操作棄保，甚至柯文哲會營造是「反綠的盟主」，但民進黨總統參選人賴清德選情穩定，聲量會再上來，要被棄保傷害沒這麼容易。

民進黨台南立委林俊憲說，三腳督選舉必然出現棄保，第二名一定會操作，為了維持民調的看好度，將展開大混戰，民進黨會釐清自己主要、次要對手，要挑第三名來打，邊緣化第二名。柯文哲二○一八年拚連任台北市長，票源和民進黨候選人姚文智重疊，外界普遍看好國民黨候選人丁守中，柯卻成功將票集中到他身上。

民進黨台中立委張廖萬堅表示，侯柯一定會操作棄保，但棄保就會互相攻擊、耳語，勢必造成摩擦，也影響藍白的立委選情。民進黨的民調持續穩定，正副總統人選底定後，賴清德的聲量會再上來。

民進黨台中立委何欣純說，藍白合到藍白拖，如今演變藍白惡鬥、基層互相謾罵，如果還要操作棄保，支持群眾絕對炸鍋。

民進黨台北黨部主委張茂楠直言，藍白操作棄保可能會讓民進黨受傷，但棄保議題不是如今黨內考慮的問題，會照原本節奏顧好地方選情。

民進黨新北立委羅致政表示，選民多是總統投誰、立委就投誰，只是現任立委連任，也可能因政績或包袱，影響選民投票的取向，假設選民在總統投國民黨，但民進黨立委在地方建設多，就有可能轉投到區域立委。

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