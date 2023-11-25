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國民黨黨部主委：激發藍營士氣 支持者一定會歸隊

聯合報／ 記者吳淑玲王昭月魯永明／連線報導
國民黨高雄市黨部主委黃昭順。 資料照片 記者王昭月／翻攝
國民黨高雄市黨部主委黃昭順。 資料照片 記者王昭月／翻攝

二○二○年民進黨囊括濁水溪以南所有立委席次，從雲林、嘉義、台南、高雄及屏東一片綠油油，如今談了兩個多月的藍白合破局，地方政壇分析，泛藍形同負氣打臉民眾黨，應是便宜了民進黨。

民進黨總統參選人賴清德每回到台南及高雄造勢，總是高喊高雄選票要創歷史新高，台南要破紀錄，不僅總統要當選，立委也要全壘打。

此次民進黨在台南市區域立委力拚六席連任，市議會民進黨團發言人李宗翰說，藍白合破局，藍白並非和平分手，而是公開大吵一架，民眾黨在台南沒推立委參選人，民進黨就有空間爭取白營區域立委選票，加上國民黨對外放話禁止黨內參選人讓柯文哲站台，這些做法對民進黨都較有利。

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝認為，國民黨台南市區域立委提名四人，依現有實力藍白合不合對選情影響都不大，另兩個選區是無黨籍陳昆和及李全教，本來就不會受到藍白合不合的影響。

民進黨力保高雄要「八仙過海」，民進黨高市操盤手許智善表示，國民黨地方基層對藍白合破局上下激憤，藍營這次在屈辱中激起士氣，相信藍軍必會歸隊，民進黨不敢掉以輕心仍會盡最大努力，包括左楠、鳳山及三民等選區仍有精進空間，最終目標讓高雄繼續八仙過海。

國民黨高市黨部主委黃昭順則說，藍白合效益各地不盡相同，這次藍白協商破局，雖市黨部抱怨電話接到手軟，但也徹底激發藍營士氣，她相信支持者必會歸隊，還是會朝坐一、望二、搶三、朝四目標推進。高雄第八選區立委參選人李明璇說，藍白破局不會灰心，要把危機化為轉變的力量。

嘉義市藍綠陣營都認為，藍白合破局不影響立委選情。民進黨嘉義市黨部主委黃露慧議員說，藍白合破局對立委選情沒影響，因選舉最重要是爭取人民支持，不管藍白合不合，賴清德也認為要努力爭取人民支持。國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯認為，支持柯文哲的年輕人討厭民進黨，希望下架民進黨，藍白合破局不會影響嘉義立委選情。

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