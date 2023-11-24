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2024總統大選確認三腳督 選戰怎麼打？

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2024總統大選終於重回「三腳督」局面，由民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲角逐總統之位。圖／聯合報系資料照
2024總統大選終於重回「三腳督」局面，由民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲角逐總統之位。圖／聯合報系資料照

這幾乎是台灣總統大選史上少見的戲劇性場面--正、副總統候選人一直到登記參選的最後一日，才終於都塵埃落定。「藍白合」兜兜轉轉後最終仍談判破裂，國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲週五（11月24日）各自攜副手搭檔，前往中央選舉委員會完成登記。

此前，僅有民進黨總統候選人賴清德與副總統候選人蕭美琴完成登記，確認參選。

原擬獨立參選的鴻海集團創辦人郭台銘則在登記截止前數小時，透過競選辦公室發布一紙聲明宣布退選。郭台銘表示，自己在商業戰場從不低頭，但「為中華民國的未來選擇成全」，「人退，志不退」，喊話「完成政權輪替，改變台灣」。

至此，台灣2024總統大選終於確認重回「三腳督」（台灣用語，指三方競逐）局面，由民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲角逐總統之位。

棄保效應成關鍵

台灣大學政治系教授王業立向DW分析指出，「三腳督」對於賴清德的選情「絕對是有利的」。他解釋，過去半年的民調趨勢顯示，除非藍軍、白軍合流，否則很難與一直保持穩定領先的賴清德抗衡。而侯友宜與柯文哲的民調一直呈現互有領先的「麻花狀」，未來會否出現棄保效應將會是選戰關鍵。

「侯跟柯之間的民調其實一直沒有辦法看得出來誰是穩定的第二名，棄保如果要成功的話，只有站穩第二名的位置，然後跟第一名（都）逐漸能夠拉開跟第三名的位置，這樣的棄保才有可能容易成功。」王業立認為，若侯、柯兩人的民調持續纏鬥，「對綠軍的陣營是最有利的」。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎則向DW表示，棄保效應會否出現目前較難預測，「因為柯的支持者原本是說要超越藍綠才支持柯，可是現在看起來柯一直在反覆，然後又似乎願意對藍營有一些妥協，這個可能會讓他的一些支持者對他的信心有一點挫折，所以最後要看下面柯怎麼去強調他的獨立性。」

一夜「鬧劇」過後

參選登記截止前夜，侯友宜、柯文哲、郭台銘以及國民黨主席朱立倫、前總統馬英九齊聚一堂，針對在野整合做最後談判，最後仍因歧見過深而不歡而散，寫下「無言的結局」。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛告訴DW，國民黨與民眾黨選舉實力大致相當，但雙方歧見長期存在。台灣選舉是贏家通吃的制度，藍、白雙方無法相互發出可靠信號，表明他們將公平分享勝選的果實，「反對黨的團結從一開始就注定要失敗」。

「藍白郭」談判期間，各方火藥味濃厚，台灣輿論大多揶揄、看衰。政治學者莊嘉穎認為，選民看到藍白之間沒有辦法冷靜專業地處理他們之間的分歧，這場「鬧劇」可能讓在野黨的支持者信心下滑，最終令他們選擇棄票。

台灣選舉專家王業立也認為，這對在野陣營的支持者來說造成減分效果。「（藍、白）辜負了很多各自支持者的一個期待...這個表現（也）是很難能夠讓中間選民能夠將手上的選票投給他們任何一個人。」

副手吸引支持者歸隊

侯友宜副手趙少康現年73歲，過去曾是國民黨的政治明星，擔任過台北市議員、國會立委，也曾入閣做官。1994年趙少康投入台北市長選舉，最後輸給民進黨參選人陳水扁，此後轉戰媒體，長年擔任政論節目主持人。

趙少康外省出身、形象深藍，王業立認為，侯友宜提名他正是因為「深藍其實是侯友宜在藍軍支持者裡面最弱的一塊」，但這也同時會讓侯友宜爭取年輕選民會更為困難。

相較之下，柯文哲的副手搭檔吳欣盈現年45歲，是台灣新光集團創辦人吳火獅長子吳東進的長女，綽號「新光公主」，擁有英、美留學經驗，回台灣後先是任職於新光集團，又再進軍政壇。吳欣盈因為她的國際與財經背景受到柯文哲重視，去年遞補民眾黨不分區立委席位，這次直接躋身民眾黨副總統候選人。

莊嘉穎指出，吳欣盈的年輕女性形象以及亮眼的學經歷背景，正是回歸到民眾黨本來希望主打的專業、精英形象基本牌。他表示：「在這一兩個禮拜，尤其昨天（藍白郭這樣）鬧了以後，民眾黨跟國民黨可能就是怕他的基本票源會流失，所以要鞏固。」

王業立則補充，柯文哲與吳欣盈兩人在專業上具有高度互補性，但是不是有強化吸引更多選票的一個功能還要進一步觀察。他指，吳欣盈作為女性的副總統候選人，其從政經歷與知名度都不如民進黨副總統候選人蕭美琴。

「如果我要決定投一個提名女性的，那現在有兩個嘛，又不是單一的。兩個裡面的話，蕭美琴顯然在知名度或者是從政的經歷方面，或者說為國家的貢獻方面，我想是相對比較突出，尤其他這幾年駐美的表現，所以我想女性的因素並不會替吳欣盈加分，反而蕭美琴在這方面可能角色會更為凸顯一些。」

賴清德「躺贏」？

相較於「藍白合」的混亂局面，民進黨賴清德近來頻頻強調自己與蕭美琴是「最好的選擇」，也是穩定的組合，但分析認為，賴清德仍面臨許多挑戰，民進黨也比四年前選得更加辛苦。

莊嘉穎表示，他不覺得賴清德會「躺贏」，原因之一是郭台銘退選後，他的支持者會倒向侯友宜還是柯文哲、郭台銘本人會支持哪方陣營都將造成重要影響。

如果我們看民調的話，就看郭的5、6%跑到誰的手裡...賴領先的民調不夠足以讓他在這個時期放輕鬆。」

王業立則指出，青年票的流失可能是賴清德的當前挑戰，「賴清德在年輕選票裡面流失的蠻多的，不只賴清德，還有民進黨本身，而柯文哲卻在這塊有佔很大的一個優勢。」

他解釋，年輕人可能對這8年來的民進黨執政的不滿，包含了像是低薪問題、高房價、工作比較難找等因素，儘管最近也積極補強，但都不能根本解決問題。

「年輕人可能更關切的還是未來，我還是買不起房子、我還是當社畜、大學畢業以後還是薪水很低、工作也不太能夠找到理想的工作...還是必須要有一些比較積極的態度來面對，才能夠重新的擄獲年輕選票。」

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛則表示，另個關鍵是國會選舉。在野整合失敗代表著賴情德在總統大選方面選情看俏，但是綠營的立法院多數席位保衛戰卻面臨艱困前景，「這意味著2024選舉後，台灣很可能會出現一個分裂的政府」。

宋文笛稱：｢分裂的政府意味著民進黨政府可能會在美台軍售上出現減緩，因為在由反對黨控制的議會中，國防預算受到拖延或削減的制約。這也可能意味著，如果賴清德獲選，北京將更少的動機向他伸出橄欖枝，因為即使北京寬容一些，與民進黨達成協議以平息兩岸緊張局勢，賴清德在國內也可能無法使協議獲得立法機構的批准。」

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