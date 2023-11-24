控黃士修亂抓手！國民黨女發言人怒喊「不要碰我」 直呼：反胃了一晚

「藍白郭」三方會談昨（23）日在君悅飯店舉行，最後卻不歡而散，以破局收場，不料除了台上火藥味濃烈之外，守在台下的各方發言人竟也鬧出糾紛。國民黨發言人楊智伃因不滿郭辦發言人黃士修在會場抓住她的手，當下直接表示「不要碰我」，而後在社群平台Instagram發布多則文章表達自己的反感，對此，黃士修也不遑多讓，同樣在Instagram上發文回擊，雙方砲火一觸即發。

事件開端源於昨日三方整合會談尾聲，黃士修重提國民黨總統初選民調，幾句話惹怒國民黨主席朱立倫，朱隨即怒轟「不要汙辱5月民調」，楊智伃見狀立即上前拿麥克風，卻遭黃士修攔住，楊智伃不滿黃抓住她的手，因此事後在Instagram上發布多則限時動態狠批黃士修「沒格調又亂抓人」，甚至拍攝洗手、假意剁手的影片，顯示被抓手的反感。

面對楊智伃的猛烈攻勢，黃士修先是透過個人Instagram私訊楊智伃，「欸，這位大姐，畫面上明顯是妳手伸進來耶。我覺得很不舒服，請不要公然騷擾男生，謝謝」，接著發布限時動態表示，「今天最神奇的事，現場有位跟凌濤一樣偷麥克風，在講台一直跟我盧，還硬把手伸進來騷擾我的大姐，我還以為是哪位媒體前輩轉任黨工，竟然只有二十幾歲，男生真的要好好保護自己。#MeToo」。

對此，楊智伃轉發黃士修的動態再度回擊，「這位大我十歲的大叔，又要干擾現場會談、又要抓別人手，還要酸言酸語批別人的長相，原來別人長得像幾歲是你做事看人的重點，只能說沒格調、膚淺又無聊，為你感到悲哀，真可憐」。

楊智伃今日表示，回想昨天在現場噁心反胃了一晚，黃士修本應持中立作為公道的一方，卻在會談中不斷發言打斷台上談話及流程，「把現場當作自己的秀場」，她作為幕僚試圖制止由黃引起的鬧劇，卻被黃士修緊抓雙手，當時為了掙脫才用另一隻手推開黃，最後更在現場大喊「不要碰我」，黃才放開雙手。

楊智伃氣憤指控，黃士修最噁心的莫過於不尊重他人身體自主，昨日現場的直播以及與會的所有媒體都是見證者，她更進一步指出，黃不僅不尊重藍白合的會談，所作所為更是不尊重在場的媒體與幕僚，後續還作賊喊抓賊，更自認幽默地以外貌判斷他人價值，不僅沒格調也實在令人不齒。

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