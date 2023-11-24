登記截止！2024總統副總統選舉 一圖看懂3組參選人資歷背景
2024總統立委選舉登記至24日截止，總統、副總統選舉共有國民黨、民進黨、民眾黨三組人馬登記參選。國民黨由現年63歲的新北市市長侯友宜掛帥，搭檔73歲的環保署前署長、新黨創辦人趙少康參選，民進黨則由現任副總統63歲的賴清德，與52歲的前駐美代表蕭美琴搭檔參選，另一組為63歲的民眾黨主席柯文哲，與同黨不分區立委、新光集團第三代45歲的吳欣盈搭檔參選。《聯合新聞網》整理報導，一圖了解三組人馬資歷背景。
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