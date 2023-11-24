賴競總：柯侯鬧劇終了 盼選舉回歸正常軌道

藍白陣營今天各自公布副手人選，並赴中選會登記。賴清德競總發言人陳世凱表示，藍白陣營過去幾個月來的紛亂，帶給社會莫大的困擾，終於在登記最後一天肥皂劇正式落幕，期盼未來選舉能夠回歸正常軌道。

陳世凱指出，侯友宜的副手人選，是曾公開宣稱反對台灣提升自主國防力量，並創立「堅持一個中國原則」為宗旨的新黨創辦人趙少康，向中國輸誠意味不言而喻；而曾說「選總統若要花100億，這國家怎麼會有前途」的柯文哲，則直接不演了，選擇與鴻海、新光集團等財閥靠攏，「金光加身」教人不忍卒睹。

陳世凱指出，趙少康過去因與國民黨理念不合，選擇出走並另創統派政黨新黨，今年新黨舉辦三十周年黨慶活動時，國台辦甚至肯定新黨「為推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程作出積極貢獻」。陳世凱質疑，侯友宜邀請曾身為統派政黨領袖的趙少康作為副手人選，是不是代表國民黨宣示要朝統派靠攏，帶台灣走回親中老路，將台灣鎖進中國專制獨裁的政權？

陳世凱表示，柯文哲曾表示「我會證明不用花很多錢也能勝選」，為何邀請新光集團第三代千金吳欣盈擔任副手，難道是基於選舉經費考量，因而選擇向財團靠攏嗎？更諷刺的是，柯文哲曾公開表明過「讀藝術的不入流」，然而，吳欣盈不僅是美術史的學士，更畢業於英國的藝術學院，柯文哲是否要先為自己過去的言論向社會大眾道歉？

陳世凱說，在藍白持續爭執期間，賴清德已經召開七場國政願景說明會，分別針對育兒、長照、健康、經濟、教育、文化、能源、社會安全等，務實穩健提出一系列完整政見。選舉倒數不到五十天，雖然國民黨侯友宜選擇向統派靠攏，民眾黨柯文哲選擇與財閥合體，藍白直接變紅金，但要呼籲雙方陣營，應該趕緊提出福國利民的政策，才是對選民負責任的行為。

賴清德競總發言人陳世凱表示，藍白陣營過去幾個月來的紛亂，帶給社會莫大的困擾，終於在登記最後一天肥皂劇正式落幕，期盼未來選舉能夠回歸正常軌道。本報系資料照

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