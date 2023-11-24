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藍要劃清界線 凌濤：不接受柯文哲替國民黨立委站台

影／許淑華：趙少康任副手 賴清德不要開心藍白不合

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
趙少康（中）擔任侯友宜副手，許淑華（右）認為可提振藍營支持者士氣和投票率。圖／本報資料照片
趙少康（中）擔任侯友宜副手，許淑華（右）認為可提振藍營支持者士氣和投票率。圖／本報資料照片

國民黨由侯友宜趙少康登記參選正副總統，南投縣長許淑華說，對侯趙配她相當意外，但也相當振奮，有了戰鬥藍藍營支持者士氣和投票率都會增加，這是一步好棋，賴清德也不要太開心「藍白不合」，趙少康參選藍營支持者相當認同，總統、立委選舉反而會出現最好結果。

許淑華說，趙少康擔任侯友宜副手，包括她在內大家都很意外，但這是很好的組合。趙少康政壇表現、邏輯、論述、口才和戰鬥力都無庸置疑，他並籌組戰鬥藍幫立委參選人發揮戰力，從監督角色制衡執政黨。

許淑華認為，趙少康在媒體影響力、形象魅力和領導風格，和侯友宜形成極佳的搭配。侯友宜的強項在行政上，一般認為他表達上比較保守，趙少康則是不同的「icon」，兩人可以成為精彩的正副總統組合，相信可以提高所有藍營支持者可以投票率和支持度，她自己也相當振奮，侯趙配是很好的搭配，也是一步好棋。

接下來，藍營在1月13日要全力衝刺，未達最後一刻，誰都沒有相當的把握。賴清德也不要開心「藍白不合」，現在是藍白各自有各自的路，但國民黨推出很好的副手人選，藍軍是振奮、認同，她更有信心，國民黨在總統和立委選票都能呈現最好的結果。

2024選舉 2024總統選舉 趙少康 侯友宜 許淑華

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