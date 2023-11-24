快訊

選擇成全！郭台銘發退選聲明：人退，志不退「一定要贏」

藍要劃清界線 凌濤：不接受柯文哲替國民黨立委站台

等到了！台灣寶可夢中心Pokemon Center TAIPEI這天開幕 完整紀念商品、營業時間一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公開「私人簡訊」因被多次羞辱？ 黃智賢曝侯友宜反擊：一槍斃命

聯合新聞網／ 綜合報導
藍白郭昨天的三方公開會談中，國民黨總統參選人侯友宜在徵詢柯文哲同的情況下，公開唸出柯文哲傳的簡訊。圖／聯合報系資料照片
藍白郭昨天的三方公開會談中，國民黨總統參選人侯友宜在徵詢柯文哲同的情況下，公開唸出柯文哲傳的簡訊。圖／聯合報系資料照片

國民黨總統候選人侯友宜昨日於君悅藍白會談中，經過柯文哲同意後，當場念出柯的簡訊內容：「郭台銘需要一個理由退選」，引發討論。媒體人黃智賢分析侯友宜公開簡訊的可能原因，大概是因柯文哲缺乏誠信，讓侯友宜忍無可忍，對柯本身更是「一槍斃命」。

侯友宜、柯文哲、郭台銘、馬英九朱立倫昨日於君悅飯店進行最後的藍白會談。期間，侯友宜取得柯文哲的同意，向大眾公開柯傳給自己的簡訊內容，然而，柯文哲事後卻翻臉不認帳，認為雖然他同意公開，但唸私人簡訊內容是「名嘴及側翼才會做」。侯友宜則反嗆：「你可以不同意啊！」，柯文哲接著怒回：「不要打斷我！」，場面火藥味濃厚。

黃智賢稍早以「侯友宜為甚麼公佈柯簡訊？」為題發文指出，由於柯文哲太沒誠信，讓侯友宜忍無可忍，因而公開簡訊內容。黃智賢提到，柯文哲於23日早上致電侯友宜希望能對話。侯同意雙方在馬辦進行會談，然而柯卻反悔，同時要求改至郭台銘家，後來又再度改到君悅酒店，過程中郭柯還故意在君悅擺放計時器，擺明羞辱侯友宜。

黃智賢表示，記者會上，郭台銘競選辦公室發言人黃士修「居然無理的自封主持人」，宣布開始馬英九、朱立倫、侯友宜都沒有同意的密室協商。黃智賢因此質疑這是否為柯郭兩人密謀的計策，讓馬、朱、侯三人能依照柯郭設計的流程行事，直呼：「真沒見過這種粗魯霸道之人」。

黃智賢還批評，郭台銘讓馬英九跟朱立倫在大廳枯等20分鐘，根本是另一次的羞辱，甚至還在會談中當場質疑兩人為何出現，嘲諷馬、朱兩人是「重量級的不速之客」，黃智賢認為這樣「無下限的羞辱」，根本「舉世罕見」。

黃智賢進一步指出，在這樣的情況下，侯友宜以公開柯文哲簡訊的方式，來回擊郭台銘對馬英九的挑釁。簡訊內容不僅證明馬英九是11月15日藍白會談的見證人，更是柯文哲親自邀請的對象。除此之外，從簡訊中柯對郭台銘的描述，更顯示柯文哲的反覆與兩面三刀，更真實呈現昨日會談的目的，對柯文哲根本是「一槍斃命」。

至於柯文哲形容侯友宜公開簡訊像「側翼名嘴」，黃智賢認為，大多數的名嘴人品都比柯文哲好太多，「不會像他那樣，滿嘴謊話」，她同時呼籲侯友宜未來說話時應當更加清楚乾脆、單刀直入，不要唯唯諾諾的。

民眾黨總統參選人柯文哲今天與副手搭檔吳欣盈赴中選會完成參選登記，針對藍白合破局責任，柯文哲表示，民眾黨很努力要讓藍白合作，目的是要用最強組合去贏得選舉，如果在過程中還在計算政黨利益或個人利益，最後弄出一個組合的戰鬥力經很明顯差很多；不過，藍白除了總統選舉，還有很多地方可以合作，不用彼此攻擊，因為真正需要贏的是賴清德，不是柯文哲跟侯友宜對打。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 侯友宜 郭台銘 朱立倫 馬英九 黃士修

延伸閱讀

侯友宜曝光柯文哲簡訊「郭要退選」 黃暐瀚：三方根本就沒有互信

藍白合破局成「最難看肥皂劇」 陳文茜轟：民進黨不可能出現這麼多離譜的人

君悅會談侯、柯砲火交鋒！ 藍白仍無共識 蔡正元怒轟3字

藍白郭三方會談場面火爆！郭台銘尿遁偷溜 親發一張「燦笑愜意照」

相關新聞

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦昨晚起未回應媒體

總統及立委選舉登記到今天下午五點半截止，國民黨及民眾黨總統參選人侯友宜及柯文哲今都已完成登記，但以公民連署獲得參選總統資...

選擇成全！郭台銘發退選聲明：人退，志不退「一定要贏」

鴻海創辦人郭台銘今兩點透過媒體群組發聲明表示，成大事者不計毀譽，郭台銘或許可以被人遺忘，但為中華民國的未來，選擇成全，已...

當選一起參與外交兩岸國防 侯友宜：趙少康非備位元首

國民黨總統參選人侯友宜與中廣董事長趙少康組成侯趙配，侯友宜說，是他自己找趙來搭配，更提到趙未來非備位元首，一定在副總統權...

「柯盈配」柯文哲攜吳欣盈登記參選 宣示「一起贏回這個國家」

藍白合正式破局，民眾黨總統參選人柯文哲今天攜她的副手搭檔吳欣盈赴中選會完成參選登記。柯文哲在登記前也發表他的參選宣言，強...

公開「私人簡訊」因被多次羞辱？ 黃智賢曝侯友宜反擊：一槍斃命

國民黨總統候選人侯友宜昨日於君悅藍白會談中，經過柯文哲同意後，當場念出柯的簡訊內容：「郭台銘需要一個理由退選」，引發討論。媒體人黃智賢分析侯友宜公開簡訊的可能原因，大概是因柯文哲缺乏誠信，讓侯友宜忍無可忍，對柯本身更是「一槍斃命」。

在野相爭勝選靠棄保 學者：趙少康有助穩定藍基本盤

藍白合破局，選舉將回歸藍綠白三腳督，在野是否出現棄保？台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥認為，棄保可能發生在選前15天內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。