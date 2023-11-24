公開「私人簡訊」因被多次羞辱？ 黃智賢曝侯友宜反擊：一槍斃命

國民黨總統候選人侯友宜昨日於君悅藍白會談中，經過柯文哲同意後，當場念出柯的簡訊內容：「郭台銘需要一個理由退選」，引發討論。媒體人黃智賢分析侯友宜公開簡訊的可能原因，大概是因柯文哲缺乏誠信，讓侯友宜忍無可忍，對柯本身更是「一槍斃命」。

侯友宜、柯文哲、郭台銘、馬英九及朱立倫昨日於君悅飯店進行最後的藍白會談。期間，侯友宜取得柯文哲的同意，向大眾公開柯傳給自己的簡訊內容，然而，柯文哲事後卻翻臉不認帳，認為雖然他同意公開，但唸私人簡訊內容是「名嘴及側翼才會做」。侯友宜則反嗆：「你可以不同意啊！」，柯文哲接著怒回：「不要打斷我！」，場面火藥味濃厚。

黃智賢稍早以「侯友宜為甚麼公佈柯簡訊？」為題發文指出，由於柯文哲太沒誠信，讓侯友宜忍無可忍，因而公開簡訊內容。黃智賢提到，柯文哲於23日早上致電侯友宜希望能對話。侯同意雙方在馬辦進行會談，然而柯卻反悔，同時要求改至郭台銘家，後來又再度改到君悅酒店，過程中郭柯還故意在君悅擺放計時器，擺明羞辱侯友宜。

黃智賢表示，記者會上，郭台銘競選辦公室發言人黃士修「居然無理的自封主持人」，宣布開始馬英九、朱立倫、侯友宜都沒有同意的密室協商。黃智賢因此質疑這是否為柯郭兩人密謀的計策，讓馬、朱、侯三人能依照柯郭設計的流程行事，直呼：「真沒見過這種粗魯霸道之人」。

黃智賢還批評，郭台銘讓馬英九跟朱立倫在大廳枯等20分鐘，根本是另一次的羞辱，甚至還在會談中當場質疑兩人為何出現，嘲諷馬、朱兩人是「重量級的不速之客」，黃智賢認為這樣「無下限的羞辱」，根本「舉世罕見」。

黃智賢進一步指出，在這樣的情況下，侯友宜以公開柯文哲簡訊的方式，來回擊郭台銘對馬英九的挑釁。簡訊內容不僅證明馬英九是11月15日藍白會談的見證人，更是柯文哲親自邀請的對象。除此之外，從簡訊中柯對郭台銘的描述，更顯示柯文哲的反覆與兩面三刀，更真實呈現昨日會談的目的，對柯文哲根本是「一槍斃命」。

至於柯文哲形容侯友宜公開簡訊像「側翼名嘴」，黃智賢認為，大多數的名嘴人品都比柯文哲好太多，「不會像他那樣，滿嘴謊話」，她同時呼籲侯友宜未來說話時應當更加清楚乾脆、單刀直入，不要唯唯諾諾的。

民眾黨總統參選人柯文哲今天與副手搭檔吳欣盈赴中選會完成參選登記，針對藍白合破局責任，柯文哲表示，民眾黨很努力要讓藍白合作，目的是要用最強組合去贏得選舉，如果在過程中還在計算政黨利益或個人利益，最後弄出一個組合的戰鬥力經很明顯差很多；不過，藍白除了總統選舉，還有很多地方可以合作，不用彼此攻擊，因為真正需要贏的是賴清德，不是柯文哲跟侯友宜對打。

商品推薦