侯友宜曝光柯文哲簡訊「郭要退選」 黃暐瀚：三方根本就沒有互信

昨（23）日藍白總統參選人侯友宜、柯文哲與鴻海創辦人郭台銘、前總統馬英九及國民黨主席朱立倫在君悅飯店進行會談，最終卻毫無共識、不歡而散。會談中，侯友宜公開柯文哲傳的簡訊內容，卻讓柯文哲很生氣。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，「三方根本就沒有互信」。

23日，黃暐瀚在《國民大會》節目中表示，三方會談中，侯友宜詢問柯文哲能不能公開他傳的簡訊內容，柯點頭同意後，侯便拿出手機唸出「郭台銘要棄選，可是他要有面子，所以我們要給他一個面子，所以才要三方會談」。

柯文哲沒想到侯友宜會唸出郭台銘要退選這段內容，現場柯、郭兩人臉色鐵青，柯生氣責怪侯將簡訊唸出來，是「名嘴跟側翼在做的事，不是總統要做的事」，侯則反駁「是你同意我唸的」。

黃暐瀚認為，從早上到現在，三方根本就沒有互信。決定談判場所時，侯友宜曾提到在哪裡開始就在哪裡結束，應該回到當初簽6點協議的地點，也就是馬辦。對侯來說，也許會覺得郭台銘的鴻門宴是在「給他下套」，不願上樓；但是對郭台銘、柯文哲而言，會認為他們好心弄出一個場地，侯怎麼不願意上樓。

黃暐瀚接著指出，侯友宜、馬英九和朱立倫鐵了心不上25樓，就在會議室全程直播給全國觀眾看。而公開簡訊的不愉快，也讓合作的可能性降低。

由於昨日會議沒有共識，藍白雙方都陸續宣布將按照原本規劃，各自前往登記，柯文哲將在今日上午11點登記參選，侯友宜則將在11點45分登記。

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