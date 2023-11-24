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君悅會談侯、柯砲火交鋒！ 藍白仍無共識 蔡正元怒轟3字

聯合新聞網／ 綜合報導
柯文哲（左起）、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫昨日於君悅飯店進行在野整合會談，但記者會結束後，藍白仍無共識。記者林俊良／攝影
柯文哲（左起）、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫昨日於君悅飯店進行在野整合會談，但記者會結束後，藍白仍無共識。記者林俊良／攝影

總統大選登記今天將截止，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前總統馬英九及國民黨主席朱立倫，昨（23日）共同於君悅飯點舉行記者會，現場火藥味濃厚，直至結束藍白仍無共識記者會便草草結束，前立委蔡正元便在臉書發文怒轟：「大爛戲！」

在記者會下半場，柯文哲先是開嗆侯友宜：「不需要一堆保母！」認為要當總統就要能面對困難，侯則反擊柯要守誠信，必須遵守自己簽的協議，由於場地租借時間僅到晚上7時，6時30分開始清場時，雙方不歡而散。

柯文哲於會中表示，藍、白合作最主要目的是為了贏得勝選，朱立倫雖說「侯柯配」也會贏，但若是以「何種組合勝率最高、領先最高」來看，既然有更強的組合，為何不用來參選？柯文哲直言：「你今天想的不是政黨輪替，你今天想的只是如何趁這個機會，擴張政黨、個人利益，難道你不知道勝選最高組合是甚麼嗎？」

侯友宜則強調，彼此是「團隊」而非「淘汰賽」，且依據當初協議，侯柯、柯侯在抽樣誤差範圍內，代表雙方平手，且無論何種組合都能贏過賴蕭配，「要考慮的是團隊，不是只有投手強就有用，也要看內野手、外野手，攻擊的打擊手強不強，得分不是只靠一個人」。侯友宜表示，過去幾十年的公務員生涯中，最為重視團隊榮譽及紀律，榮譽代表誠信，紀律則是大家共同團結有規矩，團隊是最重要的。

記者會結束後，蔡正元在臉書發文「大爛戲！」文傳會主委林寬裕也在藍白會談後的記者會上坦言：「一定會保持著最大的誠心、耐心、最高的同理心，堅持到最後一刻，一定會按照侯市長說的，會等你等到最後一刻，當然時間上不等人，還是有法律上的截止時間，在那之前我們一定會持續努力」。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 侯友宜 郭台銘 朱立倫 蔡正元

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