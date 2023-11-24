快訊

路透：台灣國防部證實 澳洲軍艦23日通過台灣海峽

靠虧錢的基建救經濟 大陸為何瘋蓋地鐵跟毛澤東塑像？

新光小公主上陣 柯文哲搭檔吳欣盈參選正副總統

侯友宜念簡訊打壞柯郭劇本？ 王鴻薇：「霸麥」的人起身離開

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海創辦人郭台銘疑似在侯友宜念出民眾黨總統參選人柯文哲的簡訊後，以如廁為由離開會場。吳子嘉認為，念出簡訊後，最錯愕的不是柯文哲，而是鴻海創辦人郭台銘。記者林俊良／攝影
鴻海創辦人郭台銘疑似在侯友宜念出民眾黨總統參選人柯文哲的簡訊後，以如廁為由離開會場。吳子嘉認為，念出簡訊後，最錯愕的不是柯文哲，而是鴻海創辦人郭台銘。記者林俊良／攝影

藍白郭三方會談昨(22)日在台北市君悅飯店舉行，但會後不歡而散，場中民眾黨總統參選人柯文哲，不滿國民黨總統參選人侯友宜念出簡訊「郭台銘需要一個理由退選」，現場火藥味極濃。會後包括美麗島電子報董事長吳子嘉，及國民黨立委王鴻薇，皆在節目中直指，侯念出這一封關鍵簡訊，恐怕壞了柯郭兩人的劇本，其中最錯愕的不是柯文哲，而是將自己定位為主人身分的郭台銘。

國民黨立委王鴻薇昨(23)日在政論節目《少康戰情室》中分析，「在那封簡訊之後，整場峰迴路轉！」，侯友宜此舉，讓原本一直手持麥克風「霸麥」的郭台銘，轉而起身「如廁」離開會場，王鴻薇認為，這封簡訊似乎打壞了柯郭原本擬好的劇本，也讓她質疑，郭台銘隨後在場外與賴佩霞喝咖啡的同時，究竟是真的很開心，還是實際上在強作鎮定？

總統參選人郭台銘（左）、副手搭檔賴佩霞（右）。圖／取自郭台銘臉書
總統參選人郭台銘（左）、副手搭檔賴佩霞（右）。圖／取自郭台銘臉書

王鴻薇說，雖然郭台銘昨日已表示：「明(24)天太陽還是會升起來」，但令人不禁猜想，郭台銘24日會不會去登記參選呢，她強調，2024這場總統大選，郭台銘會不會參選或最終退選，都至關重要。至於藍白不合是否會影響國民黨選情，王鴻薇也請選民勿抱著這種「失敗主義」，看待藍白破局之後的路。

美麗島電子報董事長吳子嘉則在另一政論節目《關鍵時刻》中直言，侯友宜曝光柯文哲私下傳的簡訊，最錯愕的不是柯文哲，而是鴻海創辦人郭台銘。吳子嘉說，在侯友宜念出簡訊之前，大家以為郭台銘真的想當「桶箍」，結果發現，他竟是準備退選，而且要討面子的人。

藍白合確定破局後，傳國民黨總統參選人侯友宜將和副手趙少康共同登記參選。而柯文哲副手口袋名單，以民眾黨立委吳欣盈呼聲最高，柯辦表示到中選會登記就知道人選；而郭台銘昨日在三方會談會後，接著趕至萬華廣照宮參加餐會慶祝感恩節，對於參選或退選與否，仍未給出正式答案。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 柯文哲 侯友宜 藍白合 王鴻薇

延伸閱讀

高嘉瑜分析藍白合：柯文哲自己也不知道在幹什麼

韓國瑜列國民黨不分區大傷郭台銘？ 郭正亮：他恐選不下去

黃暐瀚解讀郭台銘公布通聯記錄 「我盡力了」苦勸4次都失敗

藍白不合將成另一侯柯配 郭正亮：侯友宜副手九成以上是柯志恩

相關新聞

新光小公主上陣 柯文哲搭檔吳欣盈參選正副總統

藍白合不歡而散，民眾黨總統參選人柯文哲今天上午11時將前往中央選舉委員會登記參選。至於柯文哲的副手搭檔，在柯營從柯文哲口...

本土藍結盟戰鬥藍? 傳侯友宜搭趙少康登記參選正副總統

「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜決定走自己的路，今天將公布副手，戰鬥藍精神領袖趙少康呼聲最高。國民黨上午十一時舉行中常會通過侯副手案，「侯趙配」被看好是本土藍和戰鬥藍結盟，兩人將扮演雙引擎，和國民黨不分區第一名韓國瑜共同召喚藍軍團結力量，力拚2024總統勝選、國會過半。

侯友宜交往很親的人推薦趙少康 3、4天前決定

「如果真的不能合，就挺起胸膛戰到底，不信公義喚不回，國民黨還是會贏。」

侯友宜念簡訊打壞柯郭劇本？ 王鴻薇：「霸麥」的人起身離開

王鴻薇分析，「在那封簡訊之後，整場峰迴路轉！」，侯友宜此舉，讓原本一直手持麥克風「霸麥」的郭台銘，轉而起身「如廁」離開會場，王鴻薇認為，這封簡訊似乎打壞了柯郭原本擬好的劇本

侯友宜曝光柯文哲簡訊「郭要退選」 黃暐瀚：三方根本就沒有互信

昨（23）日藍白總統參選人侯友宜、柯文哲與鴻海創辦人郭台銘、前總統馬英九及國民黨主席朱立倫在君悅飯店進行會談，最終卻毫無共識、不歡而散。會談中，侯友宜公開柯文哲傳的簡訊內容，卻讓柯文哲很生氣。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，「三方根本就沒有互信」。

君悅會談侯、柯砲火交鋒！ 藍白仍無共識 蔡正元怒轟3字

總統大選登記今天將截止，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前總統馬英九及國民黨主席朱立倫，昨（23日）共同於君悅飯點舉行記者會，現場火藥味濃厚，直至結束藍白仍無共識記者會便草草結束，前立委蔡正元便在臉書發文怒轟：「大爛戲！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。