侯友宜念簡訊打壞柯郭劇本？ 王鴻薇：「霸麥」的人起身離開

藍白郭三方會談昨(22)日在台北市君悅飯店舉行，但會後不歡而散，場中民眾黨總統參選人柯文哲，不滿國民黨總統參選人侯友宜念出簡訊「郭台銘需要一個理由退選」，現場火藥味極濃。會後包括美麗島電子報董事長吳子嘉，及國民黨立委王鴻薇，皆在節目中直指，侯念出這一封關鍵簡訊，恐怕壞了柯郭兩人的劇本，其中最錯愕的不是柯文哲，而是將自己定位為主人身分的郭台銘。

國民黨立委王鴻薇昨(23)日在政論節目《少康戰情室》中分析，「在那封簡訊之後，整場峰迴路轉！」，侯友宜此舉，讓原本一直手持麥克風「霸麥」的郭台銘，轉而起身「如廁」離開會場，王鴻薇認為，這封簡訊似乎打壞了柯郭原本擬好的劇本，也讓她質疑，郭台銘隨後在場外與賴佩霞喝咖啡的同時，究竟是真的很開心，還是實際上在強作鎮定？

總統參選人郭台銘（左）、副手搭檔賴佩霞（右）。圖／取自郭台銘臉書

王鴻薇說，雖然郭台銘昨日已表示：「明(24)天太陽還是會升起來」，但令人不禁猜想，郭台銘24日會不會去登記參選呢，她強調，2024這場總統大選，郭台銘會不會參選或最終退選，都至關重要。至於藍白不合是否會影響國民黨選情，王鴻薇也請選民勿抱著這種「失敗主義」，看待藍白破局之後的路。

美麗島電子報董事長吳子嘉則在另一政論節目《關鍵時刻》中直言，侯友宜曝光柯文哲私下傳的簡訊，最錯愕的不是柯文哲，而是鴻海創辦人郭台銘。吳子嘉說，在侯友宜念出簡訊之前，大家以為郭台銘真的想當「桶箍」，結果發現，他竟是準備退選，而且要討面子的人。

藍白合確定破局後，傳國民黨總統參選人侯友宜將和副手趙少康共同登記參選。而柯文哲副手口袋名單，以民眾黨立委吳欣盈呼聲最高，柯辦表示到中選會登記就知道人選；而郭台銘昨日在三方會談會後，接著趕至萬華廣照宮參加餐會慶祝感恩節，對於參選或退選與否，仍未給出正式答案。

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