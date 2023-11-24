柯：總統不需要一堆保母 侯：藍政黨實力人才濟濟

藍白郭5人會談重點 製表／鄭媁、林縉明、侯俐安 藍白郭三方會談，民眾黨總統參選人柯文哲跟國民黨總統參選人侯友宜頻過招，柯文哲表示，在野整合的目的，就是推出最強勝選組合。侯友宜則強調，「我們是團隊，不是一個人」，國民黨政黨實力也重要，並強調誠信負責才是談判態度。

柯文哲昨表示，在野整合的邏輯很簡單，就是推出最強勝選組合，促成政黨輪替。為何不要用更強的組合選，而是用比較弱的組合去選？他說，下一任總統要面對相當多困難，總統參選人要有能力，獨自面對困難，「而不是需要一堆保母」。

侯表示，「我們是一個團隊，我們是一個組合，不是一個淘汰賽」，「侯柯」、「柯侯」，都在誤差範圍內，所謂「誤差範圍內」就是平手，而且對上「賴蕭」都會贏，「團隊今天不是一個投手強就有用，也要看內野手、外野手、打擊手強不強，得分絕對不是一個人」。

侯表示，國民黨政黨實力包含立委、議員席次，還有十五名縣市首長，團隊人才濟濟，隨時可以補位、整備供給。雙方曾簽訂六點共識，對於「統計誤差」，柯文哲也相當清楚才會簽字，「人一定要有信用才有能力，國家領導人簽了就是要負責任」，這才是談判態度。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞表示，在君悅飯店會談過程中，明確看到柯文哲一直強調他是最強的個人，但國民黨、侯競辦，也認為需要的是最強的團隊，這也是為何國民黨先前非常強調政黨實力，國民黨議員、里長、縣市長、立委有多少席，隨時可以補位做好準備攻擊，這就是政黨實力。

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