聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯：總統不需要一堆保母 侯：藍政黨實力人才濟濟

聯合報／ 記者侯俐安林縉明／台北報導

藍白郭5人會談重點 製表／鄭媁、林縉明、侯俐安
藍白郭5人會談重點 製表／鄭媁、林縉明、侯俐安
藍白郭三方會談，民眾黨總統參選人柯文哲跟國民黨總統參選人侯友宜頻過招，柯文哲表示，在野整合的目的，就是推出最強勝選組合。侯友宜則強調，「我們是團隊，不是一個人」，國民黨政黨實力也重要，並強調誠信負責才是談判態度。

柯文哲昨表示，在野整合的邏輯很簡單，就是推出最強勝選組合，促成政黨輪替。為何不要用更強的組合選，而是用比較弱的組合去選？他說，下一任總統要面對相當多困難，總統參選人要有能力，獨自面對困難，「而不是需要一堆保母」。

侯表示，「我們是一個團隊，我們是一個組合，不是一個淘汰賽」，「侯柯」、「柯侯」，都在誤差範圍內，所謂「誤差範圍內」就是平手，而且對上「賴蕭」都會贏，「團隊今天不是一個投手強就有用，也要看內野手、外野手、打擊手強不強，得分絕對不是一個人」。

侯表示，國民黨政黨實力包含立委、議員席次，還有十五名縣市首長，團隊人才濟濟，隨時可以補位、整備供給。雙方曾簽訂六點共識，對於「統計誤差」，柯文哲也相當清楚才會簽字，「人一定要有信用才有能力，國家領導人簽了就是要負責任」，這才是談判態度。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞表示，在君悅飯店會談過程中，明確看到柯文哲一直強調他是最強的個人，但國民黨、侯競辦，也認為需要的是最強的團隊，這也是為何國民黨先前非常強調政黨實力，國民黨議員、里長、縣市長、立委有多少席，隨時可以補位做好準備攻擊，這就是政黨實力。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 侯友宜

延伸閱讀

撐到最後一刻 侯友宜明天11點45分登記正副總統

藍白郭會談無結論！馬英九、朱立倫、侯友宜離席 柯文哲神情落寞

「沒有所謂讓6％、沒有所謂誰讓誰」 侯友宜：完全不能接受這種人格汙辱

不滿侯友宜在記者會念出私人簡訊 柯文哲怒：只有名嘴側翼才這樣

相關新聞

藍白郭會談不歡而散 柯、侯上午將先後登記參選總統

總統大選登記今天下午五時截止。藍白郭三方會談昨天下午登場，歷經一小時十八分不歡而散。民眾黨總統參選人柯文哲競辦宣布，柯今...

關鍵24小時 侯、柯、郭各自出招

藍白合最後一哩路急轉直下，前天傍晚鴻海創辦人郭台銘公布藍白總統參選人侯友宜、柯文哲的通聯紀錄，邀約三人會談，昨天上午柯文...

國民黨今開中常會 侯友宜副手將亮相

國民黨昨晚舉行記者會，黨發言人楊智伃表示，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜在昨天下午的會談中受到很...

新聞眼／「公親」郭董擺鴻門宴 難成桶箍

在總統大選登記截止的最後關鍵時刻，已完成總統參選獨立連署的鴻海創辦人郭台銘昨天主導辦了一場在野整合會談，好不容易藍白總統...

蕭美琴盼兩岸對話 戰爭非選項

民進黨副總統參選人蕭美琴昨舉行國際媒體茶敘。針對兩岸議題，她表示，必須讓大家知道，對話是解決分歧的唯一途徑，戰爭不是選項...

侯友宜：絕無讓6％ 不接受人格侮辱

藍白郭昨天三方會談，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲再度為民調爭議交鋒。侯重申，絕無讓六％，完全不接受人格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。