國民黨今開中常會 侯友宜副手將亮相

國民黨昨晚舉行記者會，黨發言人楊智伃表示，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜在昨天下午的會談中受到很大屈辱，但國民黨會堅持到最後一刻，不到最後一刻不會放棄。侯競辦發言人李利貞也表示，希望藍白雙方遵守承諾，保持誠信、完成協議，「我們等到最後」。

國民黨昨晚宣布，今天上午十一時將召開中常會，正式核備國民黨總統參選人侯友宜的副手搭檔，侯的副手人選也可能出席中常會。楊智伃說，今天中常會需要通過副總統人選，這是國民黨最後期限，因為這是必須完成的程序。

楊智伃也向柯文哲喊話，希望回到政黨協商六點協議，希望大家保持誠信、堅守承諾，藍白合作才是最強團隊，不是最強個人，「國民黨一讓再讓就是希望完成合作」，可以理解柯文哲承受來自家庭及幕僚種種壓力，希望柯文哲思考發現問題、解決問題，思考什麼團隊能帶領台灣到更好未來。

楊智伃表示，昨天在君悅的場面大家都看得很清楚，馬、朱、侯都秉持公正公開心態，希望小我小一點、大我大一點，以民眾為念，國民黨了解這是六成民意期待，藍白合作不是為個人政黨，是為了民眾未來，國民黨和侯辦會繼續秉持誠心、耐心、同理心堅持到最後一刻；沒有攻擊，希望好好談、希望能完成，但這場會面讓台下幕僚看得很傷心，「我們忍受的是為了台灣未來」。

國民黨文傳會主委林寬裕表示，所有民眾都看到，不管是馬英九、朱立倫都受到屈辱，這樣對待前國家元首、政黨領袖不妥適。既然柯文哲說依然承認協議，如果真的認可，就在剩下時間把沒完成的路走完。

國民黨總統參選人侯友宜全國競選總部原定昨天上午開張，但由於藍白合協商持續，開幕日將視藍白合進展延期，昨天先舉行團拜；侯友宜將等柯文哲到最後一刻，但副手人選也已確定，今天會正式亮相。