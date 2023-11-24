蕭美琴盼兩岸對話 戰爭非選項

民進黨副總統參選人蕭美琴昨舉行國際媒體茶敘。針對兩岸議題，她表示，必須讓大家知道，對話是解決分歧的唯一途徑，戰爭不是選項。

至於媒體報導，指中國國家主席習近平否認有二○二七年或二○三五年攻台計畫，媒體詢問蕭美琴的看法；她表示，期待、也希望習近平所謂沒有攻台時間表的論述是真心誠意的，台灣也真心誠意希望能夠尋求與對岸的最大公約數，就是維持台海和平穩定的現狀。不過，她也說，早年美國總統雷根時期，跟蘇聯之間曾有一個論述叫「Trust, but verify.」，也就是相信，但要再確認。

蕭美琴日前返台，與民進黨總統參選人賴清德搭檔參選。她昨天舉行國際媒體茶敘，特別接受外國媒體的提問。她致詞時表示，賴清德提出了「四大支柱」，重申他對國際關係和全球夥伴關係的立場，包括強化國防威懾力、經濟安全和韌性、全球夥伴關係及有原則且務實的兩岸關係；當她加入競選團隊時，也加入對四大支柱的承諾。

媒體問及兩岸問題，指中共兩度將她列入台獨頑固分子制裁名單，未來如何與中國大陸互動？蕭美琴指出，名單上不只有她，還有許多倡議支持民主、人權的國際盟友；她將持續堅守對台灣民主的承諾，同時也對兩岸對話持開放態度。

蕭美琴表示，「多數國家認同我們對台海和平與穩定的立場，而當我們採取務實的態度來平衡我們的國際夥伴關係時，同樣重要的是，國際社會也要向對岸明確表示，對話是解決分歧的唯一途徑，戰爭不是選項。」

她說，願意以善意來看待任何尋求和平的機會，但也需要強化自身的實力，才能夠更有自信、更有信心來面對對岸，台灣也才能夠更有信心來確保台海的和平與穩定。

賴全國競總 12月3日成立

【記者蔡晉宇／台北報導】民進黨總統參選人賴清德競總高層昨天表示，選戰節奏會按部就班進行，目前已排定十二月三日將舉行全國競總成立大會，今也將啟動全台立委輔選計畫，由「護國海鯤號」宣傳車打頭陣，向國人宣示民進黨保衛國家的決心。

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