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人物側寫／蕭美琴返台搞神祕 自承不愛選舉

聯合報／ 本報記者陳熙文
民進黨副總統參選人蕭美琴。記者潘俊宏／攝影
民進黨副總統參選人蕭美琴。記者潘俊宏／攝影

民進黨副總統參選人蕭美琴本周回台參選，從返台班機開始就搞神祕，先是有旅客在台積電創辦人張忠謀回台飛機上目擊她的身影，但飛機降落後，媒體守在出站口，卻不見人影；另外，傳她隔日上午將到外交部述職，媒體一大早就聚集在外交部大門外，她卻走側門進外交部，讓所有記者都撲空。

蕭美琴與記者玩起捉迷藏，合理推斷是希望在正式記者會前，讓輿論不致失焦，不過，蕭的態度低調再低調，也透露她選舉的態度。猶記二○二○年立委選舉，民進黨在前一年三月展開黨內初選，本該力拚連任花蓮立委的蕭美琴直接缺席，當時就傳出蕭累了，不想選了；最後還是在蔡英文總統和時任民進黨主席卓榮泰勸說下，徵召蕭美琴參戰，但最終票數不敵「花蓮王」傅崐萁。

立委連任失利，卻成全了蕭美琴的美國行。她在美國從事外交任務，更是樂在其中。她自己都說，「好不容易找到一個不用選舉，可以專心為國家做事的位置。」由此可見她對台灣選舉文化有些排斥。

蕭美琴在廿日正式宣布參選的記者會就坦言，獲邀擔任賴清德副手後陷入長考，在這些轉折中有些猶豫。她昨在國際媒體茶敘更大方承認，回來競選公職並非簡單的決定，尤其對於重新加入台灣複雜的政治環境有很大的猶豫。

蕭還直言，她最擔心的一件事是台灣黑暗的政治漩渦，一直不想面對。她還像是囑咐現場媒體說，期待未來可以繼續專心為國家做事，不要被不相干的議題干擾。

認識蕭美琴的人，都說她個性大剌剌，是認真的事務官，卻未必適合選舉。只是，如今她已「蹽落去」，沒反悔機會，就看能否兵來將擋、水來土掩。

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