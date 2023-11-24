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綠營難撼動金馬 離島決戰澎湖

聯合報／ 記者王昭月蔡家蓁／連線報導
金門、馬祖、澎湖3離島選情，澎湖藍綠基本盤五五波，將是藍綠決戰地。圖為澎湖吉貝嶼沙尾。圖／澎管處提供
金門、馬祖、澎湖3離島選情，澎湖藍綠基本盤五五波，將是藍綠決戰地。圖為澎湖吉貝嶼沙尾。圖／澎管處提供

金門、馬祖、澎湖3離島選情大不同，金馬是藍營「超級鐵票區」，兩岸關係不利民進黨政府，國民黨估總統大選藍營至少可守住8成選票數，綠軍難越雷池一步；但澎湖藍綠基本盤五五波，將是藍綠決戰地，民眾黨仍缺乏離島基礎。

立委部分，金馬澎3縣立委2藍1綠，選情雖都是「三腳督」，但現任立委國民黨陳玉珍、陳雪生和民進黨楊曜實力雄厚，加上選情偏冷，各界評估「維持現狀」可能性高。

2020年總統大選，金馬澎共開出逾10萬張票，蔡英文總統拿下約4成，落後對手韓國瑜2萬多票，關鍵是蔡在澎湖小贏近6300票；氣勢延伸到去年九合一縣市長選舉，民進黨雖全面潰敗，澎湖縣長卻從藍天轉綠地，唯一一席立委也出自綠營，澎湖逐漸綠化，為民進黨總統參選人賴清德打下基礎。

國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全說，白色力量在澎湖居少數，年長者期許不大，基本上澎湖得票不足以影響全局，總統選局評估是藍綠對決為主。藍白合當然可拉抬投票率，如果破局，選民不投票，不只影響總統大選，也衝擊立委選情。

民進黨立委楊曜表示，賴清德在澎湖選情穩定，對於藍白合不合將視形勢應變。綠營人士說，澎湖重人親土親，歷年大選即使總統與立委包裹投票，總統得票數大多低於立委，蔡英文得票率過半也低於楊曜。

金馬選票一向是「鐵藍」，但金門縣長陳福海、副議長歐陽儀雄「親柯」，歐陽儀雄妻子尚文凱也代表民眾黨參選立委，埋下伏筆；陳玉珍、國民黨籍金門縣議長洪允典則被視為「親郭」，陳玉珍後來雖歸隊挺國民黨總統參選人侯友宜，最後是否會分裂投票，令國民黨基層非常憂慮。

不過，國民黨金門縣黨部主委吳興邦說，藍白合不合，對金門選情影響都非常有限，照過去經驗，選民最後會歸隊集中投票，國民黨在金門應可囊括8成以上選票，選情審慎樂觀。

兩岸局勢緊繃，金馬前線居民雖不緊張，卻大多不滿蔡政府斷絕兩岸交流，民進黨拓票更艱難，金馬始終是綠營超艱困選區。

馬祖選民結構也是藍大於綠，民進黨立委參選人李問經營3年，去年參選縣長雖以580票敗北，得票已創綠營新高；民眾黨也試圖結合地方氏族勢力插旗，提名曹爾凱參選立委，試圖借助既有曹氏宗親力量，但國民黨評估依然難以撼動根深柢固的深藍勢力。（系列完）

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