影／藍白合最後關鍵！指會談地點沒那麼重要 朱立倫引用這故事喊放下小我

上演6個月的藍白合政治大戲在國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘及 「見證人」前總統馬英九過去36小時的穿梭、通聯與配合下 ，侯柯下午在君悅飯店上演「侯柯再會」，屆時侯是否現身，將是關鍵。

2023-11-23 13:05