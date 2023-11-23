影／藍白合最後關鍵！指會談地點沒那麼重要 朱立倫引用這故事喊放下小我
藍白合進入最關鍵時刻，國民黨主席朱立倫今天引用聖經所羅門王審判的故事比喻，台灣就像兩人婦人相爭下的小孩恐會被撕裂成兩半，藍白若此刻仍然相爭堅持不下，最後受苦的會是台灣人民，在最後的關鍵時刻不會輕言放棄。
朱立倫表示，會談的地點其實不是那麼重要，其實馬前總統與國民黨參選人侯友宜一直在馬辦從上午等到現在，民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘也都有受邀，朱立倫呼籲只要能放下小我，希望能好好談，什麼問題都能解決。
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