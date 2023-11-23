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影／藍白合最後關鍵！指會談地點沒那麼重要 朱立倫引用這故事喊放下小我

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（中）今天表示，藍白合已經進入最後關鍵，希望不要辜負人民的期待。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今天表示，藍白合已經進入最後關鍵，希望不要辜負人民的期待。記者潘俊宏／攝影

藍白合進入最關鍵時刻，國民黨主席朱立倫今天引用聖經所羅門王審判的故事比喻，台灣就像兩人婦人相爭下的小孩恐會被撕裂成兩半，藍白若此刻仍然相爭堅持不下，最後受苦的會是台灣人民，在最後的關鍵時刻不會輕言放棄。

朱立倫表示，會談的地點其實不是那麼重要，其實馬前總統與國民黨參選人侯友宜一直在馬辦從上午等到現在，民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘也都有受邀，朱立倫呼籲只要能放下小我，希望能好好談，什麼問題都能解決。

國民黨主席朱立倫（右）今天帶領不分區立委參選人前往中選會登記。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（右）今天帶領不分區立委參選人前往中選會登記。記者潘俊宏／攝影

2024選舉 2024總統選舉 朱立倫 柯文哲 郭台銘 侯友宜

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