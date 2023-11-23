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民調／賴清德重挫創新低 侯友宜緊追進入誤差範圍

藍白合在東台灣像政治泡沫 柯文哲空軍難越中央山脈？

侯友宜「在馬辦隨時等候」 柯文哲先去郭台銘家

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柯文哲簡訊約見面 侯友宜約馬辦見

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜（左）與民眾黨總統參選人柯文哲（右）各有堅持，藍白合將僵持到總統參選登記前最後一刻。 聯合報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜（左）與民眾黨總統參選人柯文哲（右）各有堅持，藍白合將僵持到總統參選登記前最後一刻。 聯合報系資料照

總統大選登記明天截止，藍白合仍未明朗，侯友宜競選辦公室發言人李利貞表示，今日上午，國民黨總統參選人侯友宜收到民眾黨主席柯文哲的簡訊，柯文哲提議，希望雙方今天見個面。侯友宜回應，可以在前總統馬英九辦公室會面，今日他會隨時在馬前總統辦公室等候。

李利貞表示，稍早侯友宜主動致電民眾黨主席柯文哲，相約雙方在馬英九辦公室會面，侯友宜也已前往馬辦。

馬英九辦公室表示，國人深切期盼藍白合作，力促政黨輪替，終結貪腐的民進黨政府。只要侯市長與柯主席有共識，馬辦都全力配合，也期盼雙方能達成共識，符合多數國人期待。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 柯文哲 藍白合

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