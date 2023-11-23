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藍白不合將成另一侯柯配 郭正亮：侯友宜副手九成以上是柯志恩

聯合新聞網／ 綜合報導
柯志恩將出線擔任侯友宜副手？郭正亮認為有九成以上的機率是她。圖為侯友宜競辦議題組召集人柯志恩22日與民調專家舉行「回應民眾黨重新審視民調記者會」出席情形。記者侯永全／攝影
柯志恩將出線擔任侯友宜副手？郭正亮認為有九成以上的機率是她。圖為侯友宜競辦議題組召集人柯志恩22日與民調專家舉行「回應民眾黨重新審視民調記者會」出席情形。記者侯永全／攝影

藍白合不合即將面臨最後攤牌時刻。前立委郭正亮昨(22)日在節目中驚吐侯友宜的副手人選，郭表示，侯友宜90%以上的機率會找柯志恩搭檔，形成另一種「侯柯配」；他也透露，柯志恩為此哭了一整晚，因為她已準備好要以不分區立委的身分進入立法院。

郭正亮昨(22)日在政論節目《下班瀚你聊》中直指，藍白合若是破局，柯文哲可能會轉找賴佩霞作副手，形成「柯賴配」；而侯友宜會找柯志恩當副手的機率有90%，成為另一種「侯柯配」。

郭正亮分析，國民黨若抽掉柯志恩擔任不分區立委的迎戰名單，對國民黨不會有損失，柯志恩也沒得選擇。但郭正亮也埋了伏筆，認為韓國瑜將是侯友宜副手機率名單上的10%，且「侯韓配」的選舉能量會大過「侯柯配」，但因為韓國瑜已表明無意願，所以他認為，柯志恩出線任侯的副手機率極高。

隨著民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊昨(22日)晚在臉書宣布：「柯文哲將以台灣民眾黨總統參選人身分拚戰到底」，讓藍白合破局的傳聞甚囂塵上。而侯友宜的全國競總開幕日期則確定延期，被郭正亮點名出線的侯友宜競辦議題組召集人柯志恩，昨日則舉行記者會呼籲公開討論誰的科學才是真正科學。她強調，重點不是「盧」幾次，講清楚比較重要，「上課上到老師都生氣了」。

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