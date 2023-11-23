聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍委批柯無誠信 黃珊珊：別在盟友間找敵人

聯合報／ 本報記者／連線報導
柯文哲競選總幹事黃珊珊（圖）。記者季相儒／攝影
柯文哲競選總幹事黃珊珊（圖）。記者季相儒／攝影

藍白為民調紛爭相持不下，民眾黨陣營拒絕國民黨總統參選人侯友宜「重新檢視民調」提議，國民黨立委不忍了，嗆民眾黨總統參選人柯文哲既然願意簽名，便該負責到底。中廣董事長趙少康昨表示，合則兩利，不合有不合的戰法，國民黨也會贏；並指柯文哲抗壓性不夠。

藍白合卡關，國民黨把矛頭指向主戰派的柯競選總幹事黃珊珊。黃珊珊昨表示，最近看到國民黨對她批評感到很難過，難道我們最大的敵人不是民進黨總統參選人賴清德嗎？「國民黨不必在盟友間找敵人。」

國民黨立委王鴻薇說，想合、不想合都有一百個理由，柯文哲是成熟的政治人物，先前的協議是他簽的名，反悔的結果令人遺憾，未來政治誠信一定要受到檢驗。她說，藍營支持者已感到不耐煩、憤怒，仍希望藍白莫忘初衷。

趙少康說，柯文哲單獨選不會贏，政治領袖必須抗壓，自己覺得是對的，該怎麼做就怎麼做，不能這樣輕易動搖。

藍白整合進度未明，國民黨主席朱立倫今天下午將與高雄市前市長韓國瑜領軍，與不分區立委共聯合登記；而侯友宜仍未領表，為副手人選保留最後上車機會。

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 柯文哲 侯友宜 趙少康 黃珊珊 韓國瑜 朱立倫 王鴻薇

延伸閱讀

藍白合卡關 協商大限倒數計時 侯友宜競總開幕延期

黃珊珊深夜貼文：柯文哲將以民眾黨總統參選人拚戰到底

藍白整合一定公開透明 侯友宜：會等柯文哲到最後一刻

民調會議陷分歧 柯文哲卻失聯8小時？黄珊珊、陳佩琪說詞不一

相關新聞

黃珊珊深夜貼文：柯文哲將以民眾黨總統參選人拚戰到底

民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊今天下午代表前往中選會領表，外界關注是否代表藍白合破局，黃珊珊今晚突在臉書發文表示...

登記倒數…侯等柯1句話 郭曝與侯柯聯繫約見面

二○二四總統、副總統參選人登記倒數計時，民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘昨天分別請人領表，在野整合瀕臨破局。柯文...

侯柯郭會面？在野合作最後機會

總統大選登記截止日逼近，六成民意企盼在野合作促成政黨輪替，但國民黨、民眾黨協商一個多月的「藍白合」、鴻海創辦人郭台銘希望...

新聞眼／合作意願仍存 誰能成全大局

總統大選登記明天就要截止，國民黨、民眾黨總統參選人侯友宜與柯文哲仍在民調統計誤差糾纏。從國民黨初選至今，耗時大半年的在野...

陳昭姿：柯文哲承諾當選後特赦陳水扁

前總統陳水扁醫療小組發言人、民眾黨不分區立委提名人陳昭姿在臉書表示，民眾黨總統參選人柯文哲親口承諾，當選後會特赦陳水扁。...

游錫堃：外界聚焦藍白合 賴清德遭邊緣化

立法院長游錫堃昨天接受廣播節目專訪時表示，外界聚焦「藍白合」曲折離奇的劇情，在選戰議題上，民進黨總統參選人賴清德有點被邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。