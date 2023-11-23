藍委批柯無誠信 黃珊珊：別在盟友間找敵人

藍白為民調紛爭相持不下，民眾黨陣營拒絕國民黨總統參選人侯友宜「重新檢視民調」提議，國民黨立委不忍了，嗆民眾黨總統參選人柯文哲既然願意簽名，便該負責到底。中廣董事長趙少康昨表示，合則兩利，不合有不合的戰法，國民黨也會贏；並指柯文哲抗壓性不夠。

藍白合卡關，國民黨把矛頭指向主戰派的柯競選總幹事黃珊珊。黃珊珊昨表示，最近看到國民黨對她批評感到很難過，難道我們最大的敵人不是民進黨總統參選人賴清德嗎？「國民黨不必在盟友間找敵人。」

國民黨立委王鴻薇說，想合、不想合都有一百個理由，柯文哲是成熟的政治人物，先前的協議是他簽的名，反悔的結果令人遺憾，未來政治誠信一定要受到檢驗。她說，藍營支持者已感到不耐煩、憤怒，仍希望藍白莫忘初衷。

趙少康說，柯文哲單獨選不會贏，政治領袖必須抗壓，自己覺得是對的，該怎麼做就怎麼做，不能這樣輕易動搖。

藍白整合進度未明，國民黨主席朱立倫今天下午將與高雄市前市長韓國瑜領軍，與不分區立委共聯合登記；而侯友宜仍未領表，為副手人選保留最後上車機會。

商品推薦