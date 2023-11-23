民眾黨：重檢視民調徒勞無功

國民黨總統參選人侯友宜前天建議雙方重新檢視九份民調，並全程直播，民眾黨昨舉行記者會回應。代表出席民調專家會議的求真民調總經理關智宇表示，當天會議排除三份民調，因為採取純市話跟手機簡訊調查，認為瑕疵較大，不予採用；重新回去檢視九份民調徒勞無功，問題依舊存在沒解決。

關智宇指出，九份民調中排除三份民調，原因在於純市話跟手機資料庫，這次是藍白要決定國家未來領導人的調查，如果只採用市話調查，一部分民眾無法被調查到；另一份手機簡訊調查，不符合民意調查被動隨機採樣方式，所以不予採納。

關智宇說，剩餘的六份民調中，至少有兩份調查只有提供新聞稿，不僅沒有原始資料檔，連傳統的交叉分析表也沒有，難道是要專家審查新聞稿有無錯字嗎？但經過協議，同意只排除三份重大瑕疵的民調，現在若是回過頭重新檢視九份民調，只是徒勞無功。

另外，藍白癥結點的分數計算方式，國民黨提出侯友宜減掉柯文哲，民眾黨則是主張柯侯跟主要對手差距，雙方對於如何比較沒有共識，所以出現三比三或五比一的情況，源頭就是怎麼進行沒有共識。

針對藍白爭議是否讓六個百分點？關智宇說，從國民黨計算方式，侯友宜減掉柯文哲差距是百分之四點三，「侯柯配」比「柯侯配」少，國民黨代表認為「侯柯配」得一點，這樣抽樣誤差範圍接近六個百分點，大家爭議的讓六個百分點就是這樣而來。

關智宇表示，檢視的六份民調，在不讓分的情形下都是柯文哲贏，若讓三個百分點，柯侯形成三比三，因為雙方認知不同，所以當時無法達成共識。

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