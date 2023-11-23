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柯志恩：釐清民調爭議 上課上到老師都生氣

聯合報／ 記者侯俐安／台北報導
侯競辦議題組召集人柯志恩（左）與民調專家莊伯仲（右）等人回應民調問題。記者侯永全／攝影
侯競辦議題組召集人柯志恩（左）與民調專家莊伯仲（右）等人回應民調問題。記者侯永全／攝影

藍白昨天再為民調爭議交鋒。國民黨總統參選人侯友宜競辦昨舉行記者會呼籲公開討論誰的科學才是真正科學，侯競辦議題組召集人柯志恩表示，十一月十七日民調專家會議，藍白雙方拿出九份民調，其中三份被「擱置討論」，白紙黑字在共識中寫「擇期再議」，代表懸而未決，有待進一步檢驗；未料到了民眾黨口中卻變成「排除在外」。「到底是誰把這三份排除的？」她強調，重點不是「盧」幾次，講清楚比較重要，「上課上到老師都生氣了！」

侯競辦議題組召集人柯志恩、文化大學新聞系莊伯仲教授、淡江大學國際事務學院院長包正豪教授、台北大學公共行政學系劉嘉薇教授昨舉行記者會釐清民調爭議；莊伯仲是民調專家會議的國民黨代表。

還原當天莊伯仲表示，討論九份民調時，民眾黨對兩份市話民調、一份手機簡訊民調有意見，國民黨釋出善意暫時擱置，未料到民眾黨口中卻變成「排除」。

民眾黨稱侯要柯文哲「讓六%」，包正豪強調，民調並非普差、而是抽樣，一定會有誤差，因此統計學中的抽樣誤差，意思是「即使做出四○％支持率，有可能是卅七%到四十三％」，因此「完全不存在六％」。

國民黨採侯柯兩種搭配組合「互比制」；民眾黨採「侯柯配」、「柯侯配」對比「賴蕭配」，再計算「淨差」。包正豪說，侯陣營的方式可以盡可能減少誤差，也是一般算法；柯陣營的算法，「再減就是畫蛇添足」。

對於柯競選總幹事黄珊珊點名侯陣營「把盟友當敵人」，柯競辦發言人黃子哲說，請大家回憶藍白合過程中，「天阿！我們多我自我克制啊！」到底過去是誰在惡言相向，甚至反覆無常？民眾黨在內部指控侯友宜「一定要當正的，去死吧！」、「讓侯友宜來選，也選不上」、「喝了半罐批霜也會死」，柯甚至說「把恁爸當成肖仔」。

黃子哲說，「政治不難，誠信而已」，與其說「讓六％」，不如回歸到「要六點」，回到六點協議共識，為何不把最後一哩路完成呢？這件事情不要半途而廢，讓科學說話很難嗎？呼籲柯文哲找回初心，對歷史負責。

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