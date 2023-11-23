新聞眼／合作意願仍存 誰能成全大局

總統大選登記明天就要截止，國民黨、民眾黨總統參選人侯友宜與柯文哲仍在民調統計誤差糾纏。從國民黨初選至今，耗時大半年的在野整合，已到最後關頭。鴻海創辦人郭台銘昨在關鍵時刻釋出三方聯絡記錄，從三人聯絡過程來看，仍有合作意願，就看臨門一腳能否有所退讓，成全大局。

參選登記之前，堪稱總統大選上半場。這段期間，在野整合圍繞著「誠信」二字。其中，郭台銘、侯友宜在國民黨內提名之後，就因誠信分道揚鑣，也造成黨內士氣低迷，兩人選情也都受創。

到了藍白整合階段，柯文哲、侯友宜進入深水區時卡關，對於如何選出正副總統最強組合，兩陣營各有堅持，也歷經波折，直到大選登記截止前兩天還在爭執不休，問題癥結仍在誠信。

細數藍白協商過程，從十月十四日，藍營主張開放式民主初選對案，到願意協調彼此都能接受的方案；接受「侯柯配」和「柯侯配」，但兩人一定要在同張選票上；提出全民調、民主初選各百分之五十的折衷公平方案；願意政黨協商，不再堅持舊有方式；同意國民黨所提日本或德國模式兩方案繼續協商；這段期間，侯友宜至少做出七次退讓。

但柯文哲自始至終都堅持全民調，唯一承諾在統計誤差範圍內贏了也願讓。藍白後來在前總統馬英九見證下，一度成功簽署六項協議，最後卻因民調解讀分歧，再僵持至今。

柯文哲雖認為自己民調較高，對於民調「讓分」心有不甘，支持者也認為不能再讓，但柯真的讓了嗎？其實是國民黨先退讓了一步，同意不計算政黨實力，與柯比民調；柯在此前提下同意民調在統計誤差範圍內禮讓侯，藍白共同簽下共識協議，政治承諾不該毀棄，否則領導人若不誠信，何以治國？

在野陣營都有「政黨輪替、下架民進黨」的共同目標，就該合力共同打好大選下半場。從昨天郭台銘拋出的聯絡紀錄，也可見三方願促「藍白郭」合作，在野更該把握登記截止前的最後契機。「低頭便見水中天」、「退後原來是向前」，與其爭當英雄，誰能退讓，促成合作，相信更能有助勝選並令支持者感動。

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