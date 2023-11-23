侯柯郭會面？在野合作最後機會

總統大選登記截止日逼近，六成民意企盼在野合作促成政黨輪替，但國民黨、民眾黨協商一個多月的「藍白合」、鴻海創辦人郭台銘希望促成的「主流民意大聯盟」，迄今無一成局。郭台銘昨天請副手賴佩霞代為領表，侯友宜盼郭當「桶箍」見證促成三方合作，柯文哲則稱他和侯都拜託郭台銘「當公親，不要登記參選」；郭則力促「藍白郭」合作，盼三人盡快會面。

民眾黨總統參選人柯文哲宣布將以台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底，昨請競選總幹事黃珊珊代為領表，但副手遲未宣布。一度傳出柯文哲是為了「柯郭合」釋出善意，打算邀請郭的副手賴佩霞與自己搭配參選，並在民眾黨不分區中讓出幾席給郭家軍。

民眾黨昨公布不分區名單，未見郭台銘人馬入列，而賴佩霞也代郭領表，外界臆測「柯郭合」是不是已走到盡頭？還傳出民眾黨總統參選人柯文哲前天深夜奔赴郭台銘家，邀請郭列民眾黨不分區第一名，遭郭拒絕。

柯文哲辦公室主任周榆修表示，沒有此事。郭台銘辦公室也表示，相關消息完全是子虛烏有，郭柯會面過程中氣氛很好，相談甚歡，也有二○二四政權輪替的共同目標。

郭台銘昨傍晚透過臉書公布一份「柯侯郭三人見面或通話過程的清楚說明」，還原三人在周二、周三的對話過程。郭辦發言人陳家頤表示，從活動紀錄可以看到，郭從前晚就積極設法促成「藍白郭」三巨頭聚首，為此一路聯繫到深夜，昨天大清早六點多也持續聯繫，終於在七點約好上午八點在郭家碰面，但才過不到五分鐘，侯友宜就反悔。

根據這份紀錄，昨上午連繫過程中，郭台銘分別告知柯侯，民調紛爭的對外專家說明，無助於藍白郭三方力量整合，反而造成各說各話解讀，但侯認為應先釐清民調紛爭再說，柯也說回應民調記者會勢在必行。但柯昨上午十時仍赴約，與郭討論後，都同意三人應該要在昨天之內完成會面。

藍白合瀕臨破局，柯文哲不只昨天赴郭台銘家共商大事，最近幾天都頻繁找郭，但是郭希望促成「藍白郭」合作。陳家頤表示，只要侯、柯擱置民調爭議，也約好時間、地點，郭董隨時準備好扮演桶箍，直到中選會廿四日下午五點登記截止，不放棄任何一線機會。

柯文哲表示，他昨天上午有見過郭台銘，郭有當面告知他要派人去領表；至於郭下一步會怎麼做，柯文哲故弄玄虛表示，明天下午五點總統登記截止前，各種排列組合、合縱連橫都有可能，台灣是充滿驚 奇的國家，不用緊張。至於民眾黨最終不分區名單，沒有列入郭台銘推薦的人選，柯證實，他有提出邀請，但是郭台銘說不用了，所以就算了，名單內沒有郭董人選。

商品推薦