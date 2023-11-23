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游錫堃：外界聚焦藍白合 賴清德遭邊緣化
立法院長游錫堃昨天接受廣播節目專訪時表示，外界聚焦「藍白合」曲折離奇的劇情，在選戰議題上，民進黨總統參選人賴清德有點被邊緣化，但等各參選人完成登記就會回歸正常，他認為，總統或立委選舉，民進黨應該會勝選，但將面臨苦戰，不能大意。
游錫堃說，賴清德從立委、市長、行政院長到副總統，一路走來很接地氣，對基層講的話一聽就懂，這跟其他政治人物不一樣；選舉沒有誰絕對贏，現在看來賴清德占上風，但仍有努力空間。
高雄市前市長韓國瑜多次批評民進黨貪汙腐敗，游錫堃說，在野黨一定會批評執政黨，但批評要有憑有據；如果要講貪汙，國民黨的案例太多，民進黨絕對比國民黨少。
【記者丘采薇／台北報導】大陸國台辦批評民進黨總統參選人賴清德「淡化台獨活動的危害性和危險性」、「洗白戰爭製造者形象」。民進黨發言人張志豪昨表示，蔡英文總統與賴清德皆一再重申對兩岸關係「不挑釁，也不冒進」，會堅持追求和平立場，反觀中共當局一直製造戰爭恐懼，甚至用各種介選手段力促「藍白合」、詆毀「賴蕭配」，令人遺憾。
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