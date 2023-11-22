快訊

黃珊珊深夜貼文：柯文哲將以民眾黨總統參選人拚戰到底

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃珊珊深夜貼文：柯文哲將以民眾黨總統參選人拚戰到底

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（左一）公布台北市前副市長黃珊珊（右二）、前立委黃國昌（右一）名列民眾黨不分區立委名單第一及第二位。記者季相儒／攝影
民眾黨主席柯文哲（左一）公布台北市前副市長黃珊珊（右二）、前立委黃國昌（右一）名列民眾黨不分區立委名單第一及第二位。記者季相儒／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊今天下午代表前往中選會領表，外界關注是否代表藍白合破局，黃珊珊今晚突在臉書發文表示，柯文哲將以台灣民眾黨總統參選人身分拚戰到底，「這句話應該很清楚！」她並在留言區說：「有人看不懂嗎？」

藍白合瀕臨破局，國民黨總統參選人侯友宜昨天拋出，建議雙方回到協商桌，在社會大眾面前公開檢視9份民調，全程直播。黃珊珊今天上午婉拒，重申科學就是科學，同樣數據重新檢視不會有不同結果，先看國民黨總統參選人侯友宜陣營怎麼回應再決定下一步。

黃珊珊今天下午代表柯文哲前往中選會領表，今晚在臉書再度強調：「柯文哲將以台灣民眾黨總統參選人身分拚戰到底，這句話應該很清楚！」

柯文哲辦公室發言人戴于文表示，黃珊珊延續日前造勢活動柯文哲的基調，現階段柯文哲為民眾黨正式提名的總統參選人，在沒有正式與國民黨合作的狀況下，本來就會以此身分參選到底。

據了解，柯文哲明天沒有公開行程，多數時間都會在競選總部進行內部幕僚會議，預料是就藍白合議題動態及登記參選事宜準備與幕僚討論，目前暫無再與鴻海創辦人郭台銘會面的安排，明天也沒有前往中選會登記參選的規畫。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 藍白合 黃珊珊 侯友宜 郭台銘

延伸閱讀

藍白整合一定公開透明 侯友宜：會等柯文哲到最後一刻

郭柯侯今晚三方見面？ 柯文哲競辦：沒安排會面「憂淪為空談」

民調會議陷分歧 柯文哲卻失聯8小時？黄珊珊、陳佩琪說詞不一

柯文哲、郭台銘分派人領表 民進黨：上網下載就好

相關新聞

黃珊珊深夜貼文：柯文哲將以民眾黨總統參選人拚戰到底

民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊今天下午代表前往中選會領表，外界關注是否代表藍白合破局，黃珊珊今晚突在臉書發文表示...

藍白郭今晚碰面？柯文哲、侯友宜競辦不同調 郭台銘返家笑而不答

鴻海創辦人郭台銘致力整合在野，傍晚貼出近日和國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲見面與通話過程，並指柯文哲同意...

藍白整合一定公開透明 侯友宜：會等柯文哲到最後一刻

國民黨總統參選人侯友宜今晚到台南市造勢，爭取選民支持。針對藍白合仍未解，侯友宜強調，自己會等柯文哲到最後一刻，等走完民調...

郭柯侯今晚三方見面？ 柯文哲競辦：沒安排會面「憂淪為空談」

藍白合瀕臨破局，鴻海創辦人郭台銘今天傍晚在臉書發布有關「柯、侯、郭」這兩天三人見面與通話過程說明，並稱柯文哲同意今天三人...

整理包／2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看

中選會已於11月16日公告總統、副總統與立法委員選舉候選人登記日期與必備事項，候選人可在11月20日到24日申請登記。總統候選人申請登記時，要繳納1500萬元保證金；立委候選人申請登記時，每一候選人應繳20萬元保證金...

郭柯侯今晚見面？侯友宜在往台南路上 侯辦：未接通知，不知此事

藍白合瀕臨破局，郭台銘傍晚在臉書發布有關「柯、侯、郭」這兩天三人見面與通話過程說明，郭台銘在最後表示，「柯文哲同意三人有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。