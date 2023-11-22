侯要重新檢視民調 柯辦：沒有必要

「已經沒有重新檢視民調的必要！」柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊22日針對國民黨總統參選人侯友宜重新檢視9份民調的要求回應表示，民調出來就是科學的結果，雙方應共推最強候選組合參選。

過去爭點不會消失

國民黨總統候選人侯友宜21日下午突召開記者會，透露柯文哲打給他，問藍白合要不要再談談？因此侯友宜盼能邀請4位專家（民眾黨2位、馬英九1位與國民黨1位）再次檢視之前政黨協商所採用的9份民調，並以公開直播的方式決定藍白合由誰擔任正副。

對此，民眾黨由柯文哲競辦總幹事黃珊珊、求真民調總經理關智宇與文化大傳系教授王翔郁22日共同召開記者會回應。關智宇表示，這9份民調中，問題依然存在，其中2份是純市話，已經不符合全國電信使用習慣，另1份是需要加入會員才能填寫，也不符合民調要隨機抽樣的準則，過去剔除，重新再看也是必須剔除。

重新檢視徒增紛爭

另外針對6份民調，關智宇也說，其中2份只有新聞稿，若專家要重新檢視，難道要檢視新聞稿有沒有錯字？他也還原當初的協商過程中，最後的爭點就是3比3與5比1，現場沒有說過正負1.5%。他強調，民進黨的總統初選辦法比民調就是用對比，當然是要比柯侯配與侯柯配，跟賴蕭配的差距。

王翔郁則指出，台灣民意基金會董事長游盈隆與國民黨立委、前統計學教授費鴻泰都說是3%差距，結論就是3比3。黃珊珊也說，如果沒有禮讓的話，柯文哲在所有民調中都是領先侯友宜的，就算再請民調專家直播檢驗，也只會放大爭點、無助合作，讓支持者更困擾。

盼藍別再扣帽子

黃珊珊也說，當初在17日晚上並沒有簽協議，也只是說可以擇期再議，當然可以再協商，但國民黨到後來也沒有回應。她質疑，國民黨若認為柯文哲沒有誠信，為何還要找柯合作？

她也喊話說，在野最大的敵人是賴清德，希望國民黨發言人黃子哲不要再對她惡言相向，民眾黨還是願意整合，但既然要勝選就要找最強的組合。

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